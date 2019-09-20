Finlandiya'da namaz izni vermeyen kuruma ceza

Finlandiya'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığına, işe yeni başlayacak bir Müslüman'ın iş saatlerinde namaz kılma talebini reddettiği ve işe almadığı gerekçesiyle bin 800 avro cezası verildi.

Helsinki Bölge Mahkemesi, 2016'da başkanlıkta proje müdürü olarak önce işe kabul edilen ancak sözleşme imzalayacağı sırada çalışma saatlerinde namaz kılma talebi onaylanmadığı için işe alınmayan Müslüman'ın davasını karara bağladı.

Mahkeme, davacının ibadet hakkının engellendiğine hükmederek, Toplu Konut İdaresi adına Genel Müdür Sisko Marjamaan'a 40 gün hapis cezası verdi. Marjamaan'a verilen hapis cezası, bin 800 avro para cezasına çevrildi.

Mahkemenin internet sitesinde yer alan gerekçeli kararda "İbadet özgürlüğü çerçevesinde iş yerlerinde kısa süreli isteğe bağlı ibadete müsaade edilmeli ve bu süre maaştan kesilmemeli." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Helsinki Belediyesi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına proje müdürü olarak önerdiği davacıya, işe alınmadığı gerekçesiyle 36 bin avro tazminat ödeyecek.