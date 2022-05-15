Finlandiya'da "NATO'ya hayır" gösterisi - Son Dakika
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Finlandiya'da "NATO'ya hayır" gösterisi

15.05.2022 15:58

Finlandiya'nın NATO'ya girmesini istemeyen bir grup gösterici, başkent Helsinki'de parlamento binasına yürüdü.

Finlandiya'nın NATO'ya girmesini istemeyen bir grup gösterici, başkent Helsinki'de parlamento binasına yürüdü. " Rusya, Ukrayna'dan çık" yazılı pankarta müdahale etmek isteyen bir gösterici ise polis tarafından gözaltına alındı. Göstericiler, Finlandiya'nın NATO'ya girmesinin daha büyük çatışmaları beraberinde getireceğini savunuyor.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna Marin düzenledikleri ortak basın toplantısında, Niinistö ile Dış ve Güvenlik Politikaları Bakanlık Komitesinin, ülkenin NATO üyeliği başvurusunu onayladığını açıklamışlardı.

Finlandiya parlamentosunun yarın NATO'ya başvuru kararını onaylaması bekleniyor.

Finlandiya'da NATO'ya hayır gösterisi
Finlandiya'da NATO'ya hayır gösterisi
Finlandiya'da NATO'ya hayır gösterisi
Finlandiya'da NATO'ya hayır gösterisi

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Parlamento, Finlandiya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Finlandiya'da 'NATO'ya hayır' gösterisi - Son Dakika


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