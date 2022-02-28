Finlandiya'da NATO'ya katılmak için imza kampanyası düzenlendi - Son Dakika
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Finlandiya'da NATO'ya katılmak için imza kampanyası düzenlendi

28.02.2022 18:53
Finlandiya'da NATO'ya katılmak için imza kampanyası düzenlendi

Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkmasıyla, Finlandiya'da NATO'ya katılmak amacıyla imza toplandı.

Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkmasıyla, Finlandiya'da NATO'ya katılmak amacıyla imza toplandı.

Bloomberg'in haberine göre, geçen hafta pazartesi, NATO'ya katılmak için tavsiye referandumu düzenlenmesi isteğiyle online imza kampanyası başlatıldı.

Kampanya, 50 bin imza eşiğine hafta sonu ulaşırken, toplam 69 bin imzanın yüzde 90'ı Rusya'nın saldırıyı başlatması sonrası atıldı.

Önerge parlamentoya sunulursa görüşülecek, milletvekilleri dilekçeyi hangi komitenin ne zaman ele alacağını karar verecek.

Rusya'yla 1300 kilometreyle en uzun sınırı bulunan Avrupa Birliği ülkesi Finlandiya, 1. Dünya Savaşı sırasında kazandığı bağımsızlığını korumak için Sovyet Rusya'yla 1939 ve 1944'te savaşmıştı.

Finlandiya, komşusu İsveç ile birlikte Sovyetler Birliği'ni kışkırtmamak için NATO'nun dışında kalmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO'ya girmesinin ciddi askeri ve siyasi sonuçları olacağı uyarısında bulunmuştu.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, geçen hafta NATO'ya girme ihtimaline yönelik soruya ülkesine bariz bir tehdit bulunmadığı şeklinde cevap verirken, İsveçli mevkidaşı Magdalena Andersson NATO'ya girme çabasında olmadıklarını ifade etmişti.

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Finlandiya, Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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