Finlandiya'da okulda kılıçlı saldırı: 1 ölü, 10 yaralı
1 saat önce
Finlandiya'nın Kuopio şehrindeki bir meslek okulunda kılıçla gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 10 kişi yaralandı.
Finlandiya'nın Kuopio şehrindeki bir meslek okulunda kılıçla gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 10 kişi yaralandı.
Savo Meslek Okulu'nda meydana gelen saldırıda yaralananlar arasında, polisin engellemek için iki kez ateş ettiği saldırgan da bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:31
Ünlü jinekolog Fecri Sevilen'e iki kadın hastasına cinsel saldırı suçundan 23 yıl 4 ay hapis cezası verildi Havalimanında kontrolden çıkan yemek dağıtım aracı uçağa çarpmak üzereyken durduruldu KKTC'de 7 yaşındaki kız çocuğunu istismara 5 yıl hapis İtalyan hükümeti oy kullanma yaşını 16'ya indirmeyi planlıyor: Seçmen sayısı 1 milyon artacak