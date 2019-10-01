Son Dakika Haberleri: Finlandiya'da okulda kılıçlı saldırı: 1 ölü, 10 yaralı
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Finlandiya'da okulda kılıçlı saldırı: 1 ölü, 10 yaralı

1 saat önce

Finlandiya'nın Kuopio şehrindeki bir meslek okulunda kılıçla gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 10 kişi yaralandı.

Finlandiya'da okulda kılıçlı saldırı: 1 ölü, 10 yaralı, System.String[]

Finlandiya'nın Kuopio şehrindeki bir meslek okulunda kılıçla gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 10 kişi yaralandı.


Savo Meslek Okulu'nda meydana gelen saldırıda yaralananlar arasında, polisin engellemek için iki kez ateş ettiği saldırgan da bulunuyor.

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Finlandiya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:31 
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