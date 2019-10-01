Son Dakika Haberleri: Finlandiya'da okulda saldırı: 1 ölü, 9 yaralı
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Finlandiya'da okulda saldırı: 1 ölü, 9 yaralı

13 dakika önce

Finlandiya'da bir okula giren ve kılıç taşıdığı iddia edilen bir kişi, çevresindekilere saldırdı.

Finlandiya'da okulda saldırı: 1 ölü, 9 yaralı, System.String[]
Finlandiya'da bir okula giren ve kılıç taşıdığı iddia edilen bir kişi,  çevresindekilere saldırdı. Saldırgan, polisin müdahalesi sonrası yaralı gözaltına alınırken, olayda 1 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Olay Finlandiya'nın Kuopio şehrinde bir alışveriş merkezi çinde bulunan Savon Meslek Koleji isimli okulda meydana geldi.
Yerel medya, kılıçla okula giren bir kişinin, girdiği sınıftakilere saldırdığını; kısa sürede olay yerine gelen polislerin ise saldırgana ateş açtıklarını ve onu yaralı ele geçirdiklerini duyurdu. Yerel medya saldırıda 1 kişinin öldüğünü; 10 kişinin de yaralandığını duyurdu. Polis, saldırgan dahil 2 kişinin durumunun ağır olduğunu duyurdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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avm içinden görüntü, silah sesleri


Finlandiya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:40 Kaynak: DHA
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