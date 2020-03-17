Finlandiya'da olağanüstü hal ilan edildi - Son Dakika
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Finlandiya'da olağanüstü hal ilan edildi

6 saat önce

Finlandiya, olağanüstü hal ilan etti.

Finlandiya'da olağanüstü hal ilan edildi, System.String[]

Finlandiya, olağanüstü hal ilan etti.


Finlandiya Başbakan Sanna Marin liderliğinde toplanan kabine, yarından itibaren 13 Nisan tarihine kadar ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti. 19 maddeden oluşan olağanüstü hal kapsamında, okulların kapatılması, yurt dışında yaşayan Finlandiya vatandaşlarının ülkeye acil olarak dönmesi istenerek, dönecek Finlandiya vatandaşları hariç, seyahat için ülkenin tüm giriş ve çıkışların en kısa sürede kapatılacağı açıklandı. Hükümetin korona virüsüyle mücadele paketinde, yurt dışından dönecek vatandaşların ve yasal oturumu olanların 2 haftalık karantina altında tutulacakları belirtildi. Alınan olağanüstü hal kararlarında ayrıca yaşlı hasta ziyaretlerin kısıtlanması, acil olmayan hasta randevularının iptali, sinema, tiyatro, müze ve kütüphanelerin kapatılması, 10 kişiden fazla kişilerin toplanmasına izin verilmemesi gibi maddeler yer alıyor.


Finlandiya genelinde son olarak resmi korona virüsü vaka sayısı 272'ye yükselirken Ulusal Sağlık Enstitüsü Direktörü (THL) Markku Tervahauta korona virüsüne yakalanmış gerçek hasta sayısının 20-30 katı olabileceğini belirtti. - HELSİNKİ

Finlandiya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:38 Kaynak: İHA
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