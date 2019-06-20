Son Dakika Haberleri: Finlandiya'da popüler hale gelen ilginç spor
Son Dakika Güncel Haber

Finlandiya'da popüler hale gelen ilginç spor

1 saat önce

Finlandiya'da 2011'den itibaren gençlerin trendi haline gelen at başlı değneğe binme etkinliğinin bu yıl sekizincisi düzenlendi.

Finlandiya'da popüler hale gelen ilginç spor, System.String[]
Finlandiya'da 2011'den itibaren gençlerin trendi haline gelen at başlı değneğe binme etkinliğinin bu yıl sekizincisi düzenlendi.

Son yıllarda popüler hale gelen ve katılımcının yüksek olduğu ilginç spor at başlı değnek (Hobbyhorse) etkinliğinin bu yıl sekizincisi 400 katılımcısıyla Finlandiya'nın Seinajoki şehrinde gerçekleştirildi. Engelli koşu gibi birkaç kategorisi bulunan etkinlikte bu yıl 40 katılımcı yarıştı. Genellikle 10 ila 18 yaş aralığındaki gençler tarafından tercih edilen bu spor türüne genç kızlar daha çok ilgi gösteriyor. Katılımcılar ev yapımı tahta bir çubuk üzerinde doldurulmuş at başlarıyla, 50 ila 90 santimetre arasında değişen yükseklikte sıçrayarak kurulan düzeneklerden atladı. Etkinliğin organizatörü Aquata Kirveskari, "Bu sıra dışı bir spor, yeni ve dünyaya yayıldı. Herkes bunun neyle ilgili olduğunu ve burada ne yaptığımızı görmek istiyor. Hobbyhorsing'in ilginç olduğunu düşünüyorum. Günümüzde katılımcı sayısı 10 bini aşıyor" ifadelerini kullandı.

At başlı değnek sporu Finlandiya hükümeti tarafından bir kültürel ve ekonomik fırsat olarak görülüyor ve bu sporu tüm dünyaya yaymaya çalışıyorlar.

İlginç görünen bu spor türünün gençlerin hareket etmelerini, gruplar kurarak kaynaşmalarını sağladığı belirtiliyor. - HELSİNKİ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:50 Kaynak: İHA
Finlandiya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yerli firmalar piyasaya girdi, yabancı firmalar ilaçta fiyatı 3'te 1'e indirdi Yumurta üreticilerinin gözü Irak pazarında Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mursi'nin ölümü bir cinayettir, Türkiye sessiz kalmayacak Bahçeli'den, Küçükkaya ve İmamoğlu'nun otel görüşmesiyle ilgili ilk tepki: İyi niyetli değil

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 12:22:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Finlandiya'da popüler hale gelen ilginç spor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]