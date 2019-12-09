Son Dakika › Dünya › Finlandiya'da Sanna Marin dünyanın en genç kadın başbakanı seçildi - Son Dakika Dünya
Finlandiya'da Sanna Marin dünyanın en genç kadın başbakanı seçildi
7 saat önce
Finlandiya'da dünyanın en genç kadın başbakanı seçildi: Sanna Marin sadece 34 yaşında
Finlandiya'da dünyanın en genç kadın başbakanı seçildi. Hükümette Ulaşım Bakanlığı görevini yürüten Sanna Marin adlı 34 yaşındaki kadın siyasetçi, Antti Rinne'nin istifasının ardından partisi tarafından başbakanlık görevine getirildi.
Koalisyonu oluşturan beş siyasi partiden biri olan Merkez Parti, ülkede yaşanan postacı grevindeki tutumu sonrası Başbakan Rinne'ye olan güvenini yitirdiğini açıklamış bunun ardından başbakan geçen hafta istifasını vermişti.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:44
İmamoğlu, "İBB ile protokol imzaladık" diyen Ulaştırma Bakanı'na sert çıktı: İçeriği boş, talihsiz bir açıklama Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi İngiltere'de hasta çocuğun 4 saat hastanede yerde yatması, Başbakan'a özür diletti Ölen İngiliz eski istihbarat subayının Büyükada'daki evinin önünde gizemli kadın