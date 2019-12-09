Finlandiya'da Sanna Marin dünyanın en genç kadın başbakanı seçildi

Finlandiya'da dünyanın en genç kadın başbakanı seçildi. Hükümette Ulaşım Bakanlığı görevini yürüten Sanna Marin adlı 34 yaşındaki kadın siyasetçi, Antti Rinne'nin istifasının ardından partisi tarafından başbakanlık görevine getirildi.



Koalisyonu oluşturan beş siyasi partiden biri olan Merkez Parti, ülkede yaşanan postacı grevindeki tutumu sonrası Başbakan Rinne'ye olan güvenini yitirdiğini açıklamış bunun ardından başbakan geçen hafta istifasını vermişti.