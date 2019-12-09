Son Dakika Haberleri: Finlandiya'da Sanna Marin dünyanın en genç kadın başbakanı seçildi
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Finlandiya'da Sanna Marin dünyanın en genç kadın başbakanı seçildi

7 saat önce

Finlandiya'da dünyanın en genç kadın başbakanı seçildi: Sanna Marin sadece 34 yaşında

Finlandiya'da Sanna Marin dünyanın en genç kadın başbakanı seçildi, System.String[]

Finlandiya'da dünyanın en genç kadın başbakanı seçildi. Hükümette Ulaşım Bakanlığı görevini yürüten Sanna Marin adlı 34 yaşındaki kadın siyasetçi, Antti Rinne'nin istifasının ardından partisi tarafından başbakanlık görevine getirildi.


Koalisyonu oluşturan beş siyasi partiden biri olan Merkez Parti, ülkede yaşanan postacı grevindeki tutumu sonrası Başbakan Rinne'ye olan güvenini yitirdiğini açıklamış bunun ardından başbakan geçen hafta istifasını vermişti.

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Finlandiya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:44 
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