Son Dakika Haberleri: Finlandiya'da Sanna Marin dünyanın en genç kadın başbakanı seçildi
Son Dakika Dünya Finlandiya'da Sanna Marin dünyanın en genç kadın başbakanı seçildi - Son Dakika Dünya

Finlandiya'da Sanna Marin dünyanın en genç kadın başbakanı seçildi

6 saat önce

Finlandiya'da dünyanın en genç kadın başbakanı seçildi: Sanna Marin sadece 34 yaşındaView on euronews.

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Finlandiya'da dünyanın en genç kadın başbakanı seçildi: Sanna Marin sadece 34 yaşındaView on euronews

Finlandiya'da Sanna Marin dünyanın en genç kadın başbakanı seçildi

Finlandiya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:51 
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