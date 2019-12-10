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Finlandiya'da Sanna Marin dünyanın en genç kadın başbakanı seçildi
6 saat önce
Finlandiya'da dünyanın en genç kadın başbakanı seçildi: Sanna Marin sadece 34 yaşındaView on euronews.
Finlandiya'da dünyanın en genç kadın başbakanı seçildi: Sanna Marin sadece 34 yaşındaView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:51
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