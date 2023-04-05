Finlandiya'da seçimleri üçüncü tamamlayan Başbakan Marin parti liderliğini bırakacak - Son Dakika
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Finlandiya'da seçimleri üçüncü tamamlayan Başbakan Marin parti liderliğini bırakacak

05.04.2023 12:25
Finlandiya'da seçimleri üçüncü tamamlayan Başbakan Marin parti liderliğini bırakacak

Finlandiya'da görev süresi sona erecek olan Başbakan Sanna Marin, Sosyal Demokrat Parti liderliğinden istifa edeceğini duyurdu.

Finlandiya'da görev süresi sona erecek olan Başbakan Sanna Marin, Sosyal Demokrat Parti liderliğinden istifa edeceğini duyurdu.

Marin, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında kariyerine milletvekili olarak devam edeceğini ifade etti.

Eylülde yapılacak parti kongresinde Sosyal Demokrat Parti liderliğinden ayrılacağını belirten Marin, "Seçim sonucu böyle olunca kendi hayatımda yeni bir sayfa açma fırsatı bulduğumu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Finlandiya'da genel seçimleri muhafazakar Ulusal Koalisyon Partisi yüzde 20,8 ile önde tamamlarken, Gerçek Finler Partisi yüzde 20,1 ve Marin'in liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti yüzde 19,9 oy aldı.

Buna göre, 200 sandalyeli Finlandiya parlamentosunda Ulusal Koalisyon Partisi 48, Gerçek Finler Partisi 46, Sosyal Demokrat Parti 43, Merkez Parti 23, Yeşil Birliği 13 ve Sol İttifak 11 vekille temsil edilecek. İsveç Halk Partisinin ise 9 milletvekili çıkarması bekleniyor. Kalan sandalyeler ise Merkez Parti, "Movement Now" partileri ile bağımsız adaylar arasında paylaşıldı.

Finlandiya'da seçimleri lider tamamlayan parti, hükümeti kurmak için önceliğe sahip. Ülkeyi yönetmek için de 200 sandalyeli parlamentoda 100'den fazla vekille bir koalisyon oluşması gerekiyor.

2019 seçimlerini ilk üç sırada tamamlayan partiler sırasıyla Sosyal Demokrat Parti, Gerçek Finler Partisi ve Ulusal Koalisyon Partisi olmuştu.

Kaynak: AA
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