Finlandiya'da terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri düzenledi - Son Dakika
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Finlandiya'da terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri düzenledi

20.07.2022 10:22
Finlandiya'da terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri düzenledi

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de terör örgütü YPG/PKK sempatizanları, ülkenin Türkiye ile yaptığı anlaşmayı protesto etti.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de terör örgütü YPG/ PKK sempatizanları, ülkenin Türkiye ile yaptığı anlaşmayı protesto etti.

Finlandiya Meclisi'nin karşısında, Oodi Kütüphanesi'nin önünde toplanan terör örgütü yandaşları, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto aleyhinde sloganlar attı.

YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları, "Satılık Finlandiya, NATO'ya hayır" sloganları attı.

NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.

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Kaynak: AA

Finlandiya, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Finlandiya'da terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Finlandiya'da terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri düzenledi - Son Dakika
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