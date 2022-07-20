NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya 'nın başkenti Madrid 'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.

Finlandiya 'nın başkenti Helsinki 'de terör örgütü YPG/ PKK sempatizanları, ülkenin Türkiye ile yaptığı anlaşmayı protesto etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'PJAK, PKK, PYD, YPG, FETÖ terör örgütleri, her iki ülkenin de ciddi manada baş belasıdır'

Kaynak: AA

Finlandiya, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Finlandiya'da terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri düzenledi - Son Dakika

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