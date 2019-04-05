Finlandiya'da Üniversitelilerden "İklim Grevi"
1 saat önce
Finlandiya'da küresel iklim değişikliklerine dikkat çekmek amacıyla "grev" başlatan üniversite öğrencileri, üniversite bulunan tüm şehirlerde gösteriler yaptı.
Finlandiya
'da küresel iklim değişikliklerine dikkat çekmek amacıyla "grev" başlatan üniversite öğrencileri, üniversite bulunan tüm şehirlerde gösteriler yaptı.
Ülkede 14 Nisan'da yapılacak genel seçime az bir zaman kala hareketlenen siyasi iklimden yararlanmak isteyen öğrenciler, grev yaparak küresel iklim değişikliklerine dikkat çekmeyi hedefliyor.
Grev başlatarak okula gitmeyen ve gösterilere katılan öğrencilerin talepleri arasında çevre bilincine ilişkin dersleri eğitim sisteminin merkezine taşıyacak somut adımlar atılması, iklimdeki ısınmanın 1,5 dereceyle sınırlı kalmasını sağlayacak önlemler alınması, çevreye zarar veren firmalara yapılan devlet desteklerin kesilmesi ve karbon emisyonunu temel alan sıkı bir vergilendirme programı uygulanması yer alıyor.
Başkent Helsinki'deki Senato Meydanı'nda yapılan gösteriye, eski cumhurbaşkanlarından Tarja Halonen
de katıldı.
Greve üniversitelerin yanı sıra yüksek okullar ve meslek okullarından öğrenciler de destek veriyor.
Fosil yakıtların kullanımının 2035'te tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik önlemler alınması durumunda, Finlandiya'nın 2028'de karbon emisyonunu sıfıra indirmiş olması planlanıyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:03 Kaynak: AA
Son Dakika! AK Parti'den Ankara'daki Yeniden Sayımla İlgili Açıklama: Oyumuz Bin 807 Arttı
Ekrem İmamoğlu: İstedikleri Kadar Saysınlar Hiçbir Şey Değişmeyecek
İmamoğlu'nun Ziyareti Sonrası, Bakanlık Anıtkabir Defterini Aldı
Köyde Çıkan Seçim Kavgası Kente Taşındı! 4 Kişiyi Sopalarla Dövdüler