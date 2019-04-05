Son Dakika Haberleri: Finlandiya'da Üniversitelilerden "İklim Grevi"

Finlandiya'da Üniversitelilerden "İklim Grevi"

1 saat önce

Finlandiya'da küresel iklim değişikliklerine dikkat çekmek amacıyla "grev" başlatan üniversite öğrencileri, üniversite bulunan tüm şehirlerde gösteriler yaptı.

Finlandiya'da Üniversitelilerden
Finlandiya'da küresel iklim değişikliklerine dikkat çekmek amacıyla "grev" başlatan üniversite öğrencileri, üniversite bulunan tüm şehirlerde gösteriler yaptı.

Ülkede 14 Nisan'da yapılacak genel seçime az bir zaman kala hareketlenen siyasi iklimden yararlanmak isteyen öğrenciler, grev yaparak küresel iklim değişikliklerine dikkat çekmeyi hedefliyor.

Grev başlatarak okula gitmeyen ve gösterilere katılan öğrencilerin talepleri arasında çevre bilincine ilişkin dersleri eğitim sisteminin merkezine taşıyacak somut adımlar atılması, iklimdeki ısınmanın 1,5 dereceyle sınırlı kalmasını sağlayacak önlemler alınması, çevreye zarar veren firmalara yapılan devlet desteklerin kesilmesi ve karbon emisyonunu temel alan sıkı bir vergilendirme programı uygulanması yer alıyor.

Başkent Helsinki'deki Senato Meydanı'nda yapılan gösteriye, eski cumhurbaşkanlarından Tarja Halonen de katıldı.

Greve üniversitelerin yanı sıra yüksek okullar ve meslek okullarından öğrenciler de destek veriyor.

Fosil yakıtların kullanımının 2035'te tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik önlemler alınması durumunda, Finlandiya'nın 2028'de karbon emisyonunu sıfıra indirmiş olması planlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:03 Kaynak: AA

Finlandiya, Güncel
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