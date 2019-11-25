Son Dakika Haberleri: Finlandiya'da yayılan grev dalgası günlük hayatı etkiliyor
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Finlandiya'da yayılan grev dalgası günlük hayatı etkiliyor

6 saat önce

Finlandiya'da iki haftadır devam eden posta hizmetleri grevine bugün toplu ulaşım ve hava yolları lojistik hizmetlerinin de destek vermesiyle kara, deniz ve hava yolu trafiği kesintiye uğradı.

Finlandiya'da yayılan grev dalgası günlük hayatı etkiliyor, System.String[]

Finlandiya'da iki haftadır devam eden posta hizmetleri grevine bugün toplu ulaşım ve hava yolları lojistik hizmetlerinin de destek vermesiyle kara, deniz ve hava yolu trafiği kesintiye uğradı.

Finnair'in medya ile ilişkilerden sorumlu müdürü Paivyt Tallqvist, yaptığı açıklamada, 300 uçuşu iptal etmek zorunda kaldıklarını, bunun 20 binden fazla insanın günlük hayatını olumsuz etkilediğini söyledi.

Bu arada Finlandiya ile İsveç ve Estonya arasında günlük hizmet veren gemiler de limanlarda demirli kaldı. Denizyolları Sendikası Başkanı Simo Zitting, yaptığı açıklamada, posta hizmetleri grevi çözüme ulaşana kadar sendika olarak greve desteğe devam edeceklerini bildirdi.

Başkent Helsinki'deki 1300 otobüsün büyük çoğunluğu bugün trafiğe çıkmadı. Halk, tramvay ve banliyö treninin olmadığı yerlerde iş veya okullara alternatif yöntemlerle gitmeye çalıştı.

Finlandiya'nın resmi posta hizmetleri şirketi Posti, eylül ayında postane çalışanlarının maaşlarında ciddi anlamda kesinti öngören idari tasarruflar uygulamaya gitmişti. Posti'nin Genel Müdürü Heikki Malinen'in 82 bin avro (yaklaşık 520 bin lira) aylık maaşla çalıştığının anlaşılması ülkede infial yaratmıştı.

11 Kasım'da başlayan posta hizmetleri grevi, başka sendikaların da katılımıyla genişlerken Başbakan Antti Rinne'nin hükümetine tepkiler artıyor.

Finlandiya, İsveç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:44 Kaynak: AA
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