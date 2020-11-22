- Finlandiya'da yolcu gemisi karaya oturdu, 400'den fazla kişi mahsur kaldı - Son Dakika

- Finlandiya'da yolcu gemisi karaya oturdu, 400'den fazla kişi mahsur kaldı
22.11.2020 13:48
- Finlandiya'da yolcu gemisi karaya oturdu, 400'den fazla kişi mahsur kaldı Finlandiya'da bir yolcu gemisinin liman yakınlarında karaya oturması sonucu 400'den fazla yolcu ve mürettebat gemide mahsur kaldı.
- Finlandiya'da yolcu gemisi karaya oturdu, 400'den fazla kişi mahsur kaldı
HELSİNKİ - Finlandiya'da bir yolcu gemisinin liman yakınlarında karaya oturması sonucu 400'den fazla yolcu ve mürettebat gemide mahsur kaldı.
Finlandiya'da Aland Adaları'nın Mariehamn limanı yakınlarında Finlandiyalı şirkete ait MS Viking Grace adlı yolcu gemisi şiddetli rüzgar nedeniyle karaya oturdu. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada 331 yolcu ve 98 mürettebatın geceyi gemide geçirdiği ve sabah saatlerinde sahil güvenlik ekibi tarafından tahliye edildiği belirtildi.
Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklamada geminin Mariehamn limanına çekildiği ve yaralanan olmadığı kaydedildi.
Son Dakika Otogarda iğrenç tuzak! "Polisiz" deyip otele götürdükleri genç kıza dehşeti yaşattılar Sokak ortasında iki kadını darp etti, tokat sesleri sokaklarda yankılandı! O anlar kamerada Guatemala'da hükümet karşıtı düzenlenen protestolarda Kongre binası ateşe verildi "Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki: Kabul edilebilir değil Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu "Yasaktan haberim yoktu" diyen yaşlı kadın, ceza yemekten kurtulamadı