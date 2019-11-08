Son Dakika Haberleri: - Finlandiya'da yumurta şeklinde buz topları plajı kapladı
Son Dakika Güncel - Finlandiya'da yumurta şeklinde buz topları plajı kapladı

- Finlandiya'da yumurta şeklinde buz topları plajı kapladı

8 saat önce

- Finlandiya'da yumurta şeklinde buz topları plajı kapladıHELSİNKİ - Finlandiya'da bir plaj buz kütleleri ile doldu.

- Finlandiya'da yumurta şeklinde buz topları plajı kapladı

HELSİNKİ - Finlandiya'da bir plaj buz kütleleri ile doldu.

Finlandiya'da nadir görülen bir doğa olayı görenleri şaşkına çevirdi. Hailuoto adasındaki Marjaniemi plajında 30 metre genişliğindeki alan irili ufaklı binlerce buz kütlesi ile doldu. Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, bunun çok sık rastlanmayan bir doğa olayı olduğu belirtildi. Olayın uygun hava koşullarında yılda bir kez görülebilecek bir durum olduğu kaydedilerek, bunun için hava sıcaklığının sıfırın biraz altında suyun donma derecesinde, kumlu plajın hafif eğimli, dalgaların da biraz kabarık olması gerektiği aktarıldı.

Benzer bir olay daha önce Rusya'da da yaşanmıştı.

- Finlandiya'da yumurta şeklinde buz topları plajı kapladı

Finlandiya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:24 Kaynak: İHA
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