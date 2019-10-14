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Finlandiya'daki Türk büyükelçiliğine saldırı

23 dakika önce

Finlandiya'da Barış Pınarı Harekatı'nı protesto eden bir grup, Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliğinin bulunduğu binanın camlarını kırdı.

Finlandiya'daki Türk büyükelçiliğine saldırı, System.String[]

Finlandiya'da Barış Pınarı Harekatı'nı protesto eden bir grup, Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliğinin bulunduğu binanın camlarını kırdı.

Başkent Helsinki'de 250 kişilik grup, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etti.

Protesto yürüyüşü nedeniyle şehir merkezindeki birçok caddede trafik aksarken yürüyüş, büyükelçiliklerin yoğun olduğu Kaivopuisto semtinde devam etti.

Taşkınlık başlatan grup, ABD büyükelçiliğine ilerlemek isteyince polis gruba müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından Kaivopuisto Parkı istikametine doğru ilerlemeye başlayan grup, Türk büyükelçiliğinin bulunduğu binaya taşlarla saldırdı.

Saldırıda binanın dört cami kırılırken atılan sert nesnelerin hiçbiri büyükelçilik ve konsolosluğun bulunduğu katlara isabet etmedi.

Binanın sahipleri, grup hakkında suç duyurusunda bulunurken gözaltına alınan bir kişinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Barış Pınarı Harekatı, Finlandiya, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:26 Kaynak: AA
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