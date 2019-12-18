Finlandiya'dan DEAŞ'lıların iadesine yeşil ışık - Son Dakika
Son Dakika Güncel Finlandiya'dan DEAŞ'lıların iadesine yeşil ışık - Son Dakika

Finlandiya'dan DEAŞ'lıların iadesine yeşil ışık

6 saat önce

Finlandiya'da hükümetin, Suriye'de kalan DEAŞ iltisaklı vatandaşlarından kadın ve çocukların ülkeye dönüşleriyle ilgili kararı mecliste de destek buldu.

Finlandiya'dan DEAŞ'lıların iadesine yeşil ışık, System.String[]

Finlandiya'da hükümetin, Suriye'de kalan DEAŞ iltisaklı vatandaşlarından kadın ve çocukların ülkeye dönüşleriyle ilgili kararı mecliste de destek buldu.

Fin hükümetinin Suriye'de bulunan terör örgütü DEAŞ bağlantılı kadın ve çocukların iadesiyle ilgili kararı nedeniyle muhalefet kanadı, meclise soru önergesi sundu. Yapılan oylamada, hükümet 79'a karşı 110 oyla güvenoyu aldı.

Hükümete danışmadan, sadece cumhurbaşkanının bilgisi dahilinde DEAŞ'lı Fin vatandaşlarını ülkeye getirmek üzere bir operasyona kalkışmakla suçlanan Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve hükümete karşı soru önergesi sunan muhalefet partileri yeterli desteği bulamadı.

Oylamanın ardından kesinleşen karara göre, Suriye'deki El Hol Kampı'nda bulunan Finlandiya vatandaşı çocuklar en kısa zamanda ülkeye getirilecek. Annelerin durumu ise ayrıca incelenerek karara bağlanacak.

Muhalefetteki aşırı sağcı Gerçek Finler Partisi ile destekçisi Ulusal Koalisyon Partisi, DEAŞ bağlantılı Finlandiya vatandaşlarının ülkeye getirilmesinin ciddi güvenlik riski yaratacağını savunuyor.

Finlandiya, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:10 Kaynak: AA
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