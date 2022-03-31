Finlandiya Demiryolları Rusya ile Karşılıklı Yük Treni Seferlerine Yeniden Başladı - Son Dakika

HELSİNKİ, 31 Mart (Xinhua) — VR, İngiltere'nin Rus demiryolları RZD'ye yaptırım uygulama kararının ardından 27 Mart öğlen itibarıyla Rusya'ya yük treni hizmetlerini durdurmuştu. Helsinki ile St Petersburg arasındaki Allegro yolcu trenleri de Fin hükümetinin bu hizmetin artık uygun olmadığını düşündüğü için yine 27 Mart tarihinde daha ileri bir duyuruya kadar iptal edilmişti. Bununla birlikte VR, o tarihten bu yana İngiliz resmi makamları ve bankaları ile yaptığı görüşmeler neticesinde yaptırımların aslında VR'yi ilgilendirmediğinin anlaşıldığını belirtti.

VR CEO'su Lauri Sipponen, "Hal böyleyken, artık önemli ihracat, ithalat ve transit hizmetlerimize devam edebiliriz" dedi. VR yük taşımacılık hizmetlerinin toplam miktarı 2021 yılında 37 milyon ton olurken Rusya'ya ve Rusya'dan yapılan sınır ötesi yük taşımacılığı bunun üçte birine karşılık geliyordu. Finlandiya-Rusya sınırından geçen yükün çoğunluğunu, Finlandiya limanlarına giden veya bu limanlardan gelen transit kargo oluşturuyor.