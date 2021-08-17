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Finlandiya Devlet Başkanı Niinistö: "Batı Afganistan'da başarısız oldu" - Son Dakika

Finlandiya Devlet Başkanı Niinistö: "Batı Afganistan'da başarısız oldu"

17.08.2021 13:14
Finlandiya Devlet Başkanı Niinistö:

Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinistö, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü hızlı bir şekilde ele geçirmesini ülkede demokratik bir hükümet ve demokratik bir toplum inşa etmeyi başaramayan Batı'nın başarısızlığı olarak nitelendirdi.

Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinistö, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü hızlı bir şekilde ele geçirmesini ülkede demokratik bir hükümet ve demokratik bir toplum inşa etmeyi başaramayan Batı'nın başarısızlığı olarak nitelendirdi.

Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinistö, Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Niinistö, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü hızlı bir şekilde ele geçirmesini ülkede demokratik bir hükümet ve demokratik bir toplum inşa etmeyi başaramayan Batı'nın başarısızlığı olarak nitelendirdi. Niinistö, "Bundan çıkarmamız gereken ders, başka bir yere tamamen yeni bir sosyal yapı ve sosyal düşünce getirmenin oldukça zor olduğudur. Bu, nesiller alır" dedi. Yapılan hatalardan bahsetmek istemediğini söyleyen Niinistö, "Sonuç olarak bu ulaşılmayacak bir hedefti. Başından beri her şeyin iyiye gideceğine dair bir inanç vardı. Şimdi bütün bir ülkeyi değiştirmenin çok zor olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız" diye konuştu.

Taliban'ın Afganistan'da her zaman hazırlıklı ve sürekli aktif olduğunu belirten Niinistö, Afganistan'daki durumun Avrupa'ya yeni bir göçmen dalgasına yol açabileceğini ve Afganların sayıları ile varış noktaları ile ilgili şu anda tahminde bulunmanın mümkün olmadığını söyledi. Niinistö, "Bu nedenle, iyi bir entegrasyonun sağlanabilmesi için Finlandiya ve Avrupa'nın kaç mülteci kabul edebileceği sorusu üzerinde durmalıyız" dedi.

Taliban'ın iktidarı ele geçirdikten sonra izleyeceği politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Niinistö, "Önceki iktidarları sırasında Afganistan'da kaldılar ve bundan memnun görünüyorlardı. Ancak aynı zamanda teröristlere bir sığınak teklif ettiler. Aynı çizgide devam ederlerse, bu tüm dünyayı etkileyebilir" ifadesini kullandı. - HELSİNKİ

Finlandiya Devlet Başkanı Niinistö: Batı Afganistan'da başarısız oldu

Finlandiya, Afganistan, Hükümet, Taliban, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Finlandiya Devlet Başkanı Niinistö: 'Batı Afganistan'da başarısız oldu' - Son Dakika


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