Finlandiya Dışişleri Bakanı ABD'de NATO sürecini değerlendirdi - Son Dakika
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Finlandiya Dışişleri Bakanı ABD'de NATO sürecini değerlendirdi

27.05.2022 22:30
Finlandiya Dışişleri Bakanı ABD'de NATO sürecini değerlendirdi

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin NATO'ya başvuru sürecine ilişkin "Türkiye ile müzakereler olumlu seyrediyor, müzakereler sürecek.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin NATO'ya başvuru sürecine ilişkin "Türkiye ile müzakereler olumlu seyrediyor, müzakereler sürecek. Türkiye'nin dile getirdiği (PKK ve terörle ilgili) sorunların çözülebileceğini düşünüyoruz." dedi.

Washington'da bir görüşme gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, görüşmelerin ardından basın mensuplarına Finlandiya ile İsveç'in NATO sürecini değerlendirdi.

Haavisto, kendisinin de son dönemde iki kez Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Biz Türkiye dahil tüm NATO üyelerinin endişelerini ciddiye alıyoruz. Şu anda Türkiye ile açık, doğrudan ve yapıcı bir diyalog halinde bu konuları netleştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Fin Bakan, İsveç ve Finlandiya'dan giden delegasyonların Türkiye'de görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydederek, "Türkiye ile müzakereler olumlu seyrediyor ve bu müzakereler sürecek. Biz, Türkiye'nin de desteklediği NATO'nun açık kapı politikasına güveniyoruz. Türkiye'nin dile getirdiği (PKK ve terörle ilgili) sorunların çözülebileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Haavisto, Madrid'de haziranda yapılacak NATO Zirvesi'ne kadar Türkiye ile görüşmelerde mesafe kat etmelerinin önemli olacağını kaydetti.

Fin Bakan, "Türkiye PKK ve terör meselesiyle ilgili endişelerini dile getirdi. PKK Finlandiya'da bir terör örgütüdür. İsveç'te de aynı şekilde. Biz elbette bu hususları Türkiye'ye de aktarıyoruz." şeklinde konuştu.

Blinken, sürecin olumlu sonuçlanacağına inanıyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken de Türkiye ile Finlandiya ve İsveç arasındaki görüşmelerin aktif ve yapıcı şekilde sürdüğünü, ABD'nin de Ankara ile temas halinde süreci yakından izlediğini söyledi.

Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile New York'ta görüştüğünü, bu görüşmede bu konuların da kapsamlı şekilde ele alındığını ve sürecin sonunda iki ülkenin de NATO'ya katılacağına inandıklarını belirtti.

Ankara ile doğrudan görüşmeler de gerçekleştirdiklerini hatırlatan Blinken, haziranda Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'ne kadar İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecinin nasıl bir mesafe kat edebileceğine ilişkin bir soruya yanıt verirken, "Zirveye giderken beklentimiz bu sürecin ilerlemesi yönünde. Detaylarına girmeyeceğim fakat şu anda Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında çok aktif bir görüşme süreci devam ediyor, biz de bu süreci destekliyoruz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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