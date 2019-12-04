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Son Dakika Güncel Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'ya hükümet ortağından tepki geldi - Son Dakika

Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'ya hükümet ortağından tepki geldi

6 saat önce

Finlandiya hükümetinin koalisyon ortaklarından Ulusal Koalisyon Partisi (Kokoomus), Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto hakkında meclise yazılı soru önergesi sunacağını açıkladı.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'ya hükümet ortağından tepki geldi, System.String[]

Finlandiya hükümetinin koalisyon ortaklarından Ulusal Koalisyon Partisi (Kokoomus), Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto hakkında meclise yazılı soru önergesi sunacağını açıkladı.

Suriye'de DEAŞ mensuplarının tutulduğu bir kampta bulunan Fin çocukların anneleri olmadan Finlandiya'ya iade edilmeleri girişimini başlattığı ortaya çıkan Haavisto'nun tutumu hükümette tepkiye neden oldu.

Ulusal Koalisyon Partisi tarafından yapılan açıklamada, Haavisto'nun Fin çocukların anneleri olmadan iade edilmesi konusunu hükümete taşımadığının altı çizilerek, bakanın sadece Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yü bilgilendirmesi nedeniyle meclise soru önergesi sunmaya karar verdikleri belirtildi.

Cumhurbaşkanı Niinistö ise yerel medyaya yaptığı açıklamada, Haavisto'nun Fin çocukların iadesi yönündeki girişimlerinden haberdar olduğunu ifade ederek, "Görünen o ki hükümetin böyle bir kararı bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Haavisto hakkında, Konsolosluk Hizmetleri Genel Müdürü Pasi Tuominen'e DEAŞ mensuplarının tutulduğu kamptaki Fin çocukların ülkeye dönmeleri için baskı yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Finlandiya, Hükümet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:12 Kaynak: AA
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