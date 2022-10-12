Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto: "Tehdit durumunda NATO'dan destek alacağız" - Son Dakika
Üye Girişi

Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto: "Tehdit durumunda NATO'dan destek alacağız"

12.10.2022 14:07
Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto: "Tehdit durumunda NATO'dan destek alacağız"

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, "Finlandiya'ya yönelik bir tehdit durumunda NATO'dan destek alacağımıza inanıyorum" dedi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, "Finlandiya'ya yönelik bir tehdit durumunda NATO'dan destek alacağımıza inanıyorum" dedi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto yerel televizyona yaptığı konuşmasında, Finlandiya'nın henüz üyelik süreci tamamlanmadan NATO'nun ABD, İngiltere gibi önemli aktörlerinden destek almaya başladığını belirterek "NATO'ya henüz üye olmamamıza rağmen Finlandiya'ya yönelik bir tehdit durumunda ortaklarımızdan yardım alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Macaristan ve Türkiye ile NATO görüşmeleri devam ediyor

Haavisto, Finlandiya'nın NATO'ya üye olabilmesi için gereken onayı henüz vermeyen Türkiye ve Macaristan ile müzakerelerin sürdüğünü belirterek, Macaristan parlamentosunda Finlandiya'nın başvurusunun değerlendirildiğini aktardı. Haavisto, "Dışişleri bakanına göre bu biraz zaman alacak. Ancak Finlandiya ve İsveç ile birlikte uğraştıklarını ve herhangi bir engel öngörmediklerini söyledi" dedi.

Türkiye ile haziran ayında İsveç ile Madrid'de başlatılan "üçlü muhtıra sürecinin" şimdiye kadar iyi gittiğini söyleyen Haavisto, "Görüşmeler iyi gitti. Resmi düzeyde iyi bir hava var. Ama bir de işin siyasi tarafı var. Tabii bu büyük ölçüde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve görüşlerine bağlı" ifadelerini kullandı. - HELSİNKİ

YORUMLAR
500
İsveç: NATO üyeliğinin gecikmesi zaman kaybı İsveç: NATO üyeliğinin gecikmesi zaman kaybı Bakan Çavuşoğlu, Nicolae Georgescu ve beraberindeki heyet ile görüştü Bakan Çavuşoğlu, Nicolae Georgescu ve beraberindeki heyet ile görüştü
Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya, Macaristan, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto: 'Tehdit durumunda NATO'dan destek alacağız' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
16:29 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın dudak uçuklatan serbest kalma bedeli ortaya çıktı
16:21 Fransa'da akaryakıt krizi sürüyor! Satışlara kısıtlama getirildi
16:17 Diyarbakır'da iki saat evini izledikleri adamı kurşun yağmuruna tuttular
16:06 Arka Sokaklar'ın yeni sezon afişi yayınlandı! Sevilen oyuncunun kadrodan çıkması seyircinin canını sıktı
16:05 Ankara'ya gelen Ampute Futbol Milli Takımı'nı kimse karşılamadı! Şampiyonluklarını sadece Bangladeş Büyükelçisi kutladı
15:59 Rusya Devlet Başkanı Putin'in gündem yaratan doğal gaz formülüne Türkiye'den yeşil ışık: Teknik açıdan mümkün
15:58 Tuğba Ekinci bombayı patlattı: Condom şarkısına çılgın bir klip çekilecek
15:40 Sakarya'da hareketli dakikalar! Pompalıyla dehşet saçan şahıs özel harekat polislerinin desteğiyle etkisi hale getirildi
15:35 Lübnan harekete geçti! Suriyeliler ülkelerine yollanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 17:14:05. #1.11#
SON DAKİKA: Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto: "Tehdit durumunda NATO'dan destek alacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement