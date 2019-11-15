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Finlandiya eğitim sistemi Anadolu Üniversitesinde konuşuldu

7 saat önce

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen "Öğretimin Yetiştirilmesi ve Geliştirilmesi ile PISA Sonuçları Arasındaki İlişki Finlandiya Örneği" etkinliği gerçekleştirildi.

Finlandiya eğitim sistemi Anadolu Üniversitesinde konuşuldu, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen "Öğretimin Yetiştirilmesi ve Geliştirilmesi ile PISA Sonuçları Arasındaki İlişki Finlandiya Örneği" etkinliği gerçekleştirildi.


Açılış konuşmasında öğretmenliğin saygın bir meslek olduğu vurgusunu yapan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı, "Finlandiya hakkında çok şey dinledim ama ilk defa bir Finlandiyalı'nın ağzından Finlandiya'daki eğitim sistemi hakkında bir şeyler duyacağız. Öğretmen eğitiminin çok önemli olduğu ve öğretmenliğin saygın bir meslek olarak görüldüğünü biliyoruz" şeklinde konuştu.


20 yıl boyunca eğitim değerlendirmecisi olarak çeşitli ülkelerde çalışan ve şimdilerde Ukrayna'da ki eğitim reformuna katkı veren Pasi Reikainen, "Buraya gelen herkese çok teşekkür ederim. Burada olmak harika. Bu ülkeyi ve insanlarını çok seviyorum. Eğitim hayatında başarılı olmak için öğrencilerin kendi ilgilerinin olması lazım. Verimliliğin yolu ilgiden geçiyor. İlgili ve etkinliklere katılan öğrencilere öğretmenler sadece yol gösteren olmalı. Deneyimlerle bir şeyleri öğrenmek kalıcı oluyor" dedi.


Reikainen, konuşmasından sonra katılımcıların sorularını da yanıtladı.


Etkinlik, konuşmacı Pasi Raikainen'e Eğitim Fakültesi dekanı Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı tarafından verilen teşekkür belgesi ve hediyenin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Finlandiya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:44 Kaynak: İHA
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