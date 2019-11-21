Son Dakika Haberleri: "Finlandiya Eğitimi Semineri" atölye çalışması
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"Finlandiya Eğitimi Semineri" atölye çalışması

6 saat önce

Başkentte Türk eğitimcilere Finlandiya eğitim modelinin anlatılacağı "Finlandiya Eğitimi Semineri" atölye çalışması başladı.

Başkentte Türk eğitimcilere Finlandiya eğitim modelinin anlatılacağı "Finlandiya Eğitimi Semineri" atölye çalışması başladı.

Ankara'da bir otelde düzenlenen seminerin açılış programına, 70 okuldan 330 öğretmen ve idareci ile Milli Eğitim Bakanlığından temsilciler katıldı.

Programda konuşan Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki, kırsal alanda yaşayan çiftçi bir ailenin çocuğu olduğunu anlattı.

Ülkesindeki "herkes için eşit eğitim fırsatı" politikası sonucu verimli eğitimden yararlandığını belirten Maki, bu eğitim sayesinde bugün 8 dil konuşan bir büyükelçi olarak görev yaptığını söyledi.

Maki, yüksek kaliteli ve kapsamlı eğitimin, Finlandiya'nın en önemli başarılarından biri olduğunu vurguladı.

Finli eğitimciler tarafından iki gün sürecek seminer ve atölye çalışmalarıyla, Türk eğitimcilere Finlandiya eğitim modeli anlatılacak.

Atölye çalışmalarını tamamlayan Türk eğitimcilere, Finlandiya Kültür ve Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.

Finlandiya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:18 Kaynak: AA
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