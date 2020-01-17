Finlandiya en sıcak ikinci kışını yaşıyor - Son Dakika
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Finlandiya en sıcak ikinci kışını yaşıyor

6 saat önce

Finlandiya'da 2016 yılından sonra 2019 yılı ülke tarihinde en sıcak ikinci yıl olarak kayıtlara geçti.

Finlandiya en sıcak ikinci kışını yaşıyor, System.String[]

Finlandiya'da 2016 yılından sonra 2019 yılı ülke tarihinde en sıcak ikinci yıl olarak kayıtlara geçti. Küresel iklim değişikliklerinden etkilenen ve genellikle kışların oldukça sert geçtiği Finlandiya'da ilk defa ülkenin güneyinde bulunan göller donmadı.


Finlandiya'da son 150 yılın verilerine göre ülke tarihinde ilk defa ülkenin güneyindeki göllerin yüzeyi donmadı. Finlandiya Çevre Enstitüsü'den (SYKE) bilim insanı Johanna Korhonen yaptığı açıklamada, "Tampere'deki Nasijarvi Gölü'nün donması için, bölgedeki sıcaklıkların -20 dereceye düşmesi ve ardından gelen en az 10 günün soğuk ve rüzgarsız olması gerekir ki donsun. Ama bu ılık havalarda ve önümüzdeki kısa dönemde bunun olmasını öngörmüyoruz" dedi.


Öte yandan, Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü ise yaptığı açıklamada ülkede sıcaklığın 2019 yılında, 1981-2010 yılları arasındaki ortalama sıcaklığın 0,9 derece üstünde geçtiğini ve özellikle geçtiğimiz Aralık ayının ortalama sıcaklığın 3-6 derece üstünde olduğunu açıkladı. - HELSİNKİ

Finlandiya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:10 Kaynak: İHA
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