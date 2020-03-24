Finlandiya Eski Cumhurbaşkanı Ahtisaari'nin korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

Finlandiya Eski Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari'nin korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı, 2008 Nobel Barış Ödüllü Finlandiya Eski Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari'nin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamada, " 23 Mart'ta enfeksiyon olduğu doğrulandı. Ahtisaari'nin durumu iyiye gidiyor" ifadeleri kullanıldı.

82 yaşındaki Ahtisaari, 1 Mart 1994 - 1 Mart 2000 yılları arasında Finlandiya Cumhurbaşkanı olarak görevini sürdürmüştü. Ahtisaari, başta Kosova olmak üzere, Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Uzak Doğu Asya'da birçok sorunun çözümü sürecinde üstlendiği arabuluculuk görevinden dolayı 2008 Nobel Barış Ödülüne layık görülmüştü.

Finlandiya'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden bir kişi bulunuyor. Ülkede toplam vaka sayısı ise 700'e ulaştı.

(İHA)