Finlandiya: Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki NATO görüşmeleri yarın devam edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Finlandiya: Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki NATO görüşmeleri yarın devam edecek

19.06.2022 15:30
Finlandiya: Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki NATO görüşmeleri yarın devam edecek

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki görüşmelerin NATO himayesinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de yarın devam edeceği bildirildi.

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki görüşmelerin NATO himayesinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de yarın devam edeceği bildirildi.

Finlandiya Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında resmi düzeydeki görüşmelerin yarın Brüksel'de devam edeceği belirtildi.

İsveç resmi haber ajansı TT'ye konuşan bir NATO temsilcisi de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in daveti üzerine, Brüksel'deki karargahta üst düzey NATO yetkilileriyle, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in üst düzey temsilcilerinin yarın bir araya geleceğini söyledi.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusunda çalışma yapmak üzere... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusunda çalışma yapmak üzere... ABD, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine dair Türkiye'nin endişelerinin çözüleceğine inanıyor ABD, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine dair Türkiye'nin endişelerinin çözüleceğine inanıyor
Kaynak: AA

Finlandiya, Brüksel, Türkiye, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Finlandiya: Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki NATO görüşmeleri yarın devam edecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:35 29 yaşındaki teğmen, evinde vurulmuş olarak ölü bulundu
14:33 Erdoğan'dan "Babalar Günü" mesajı: Ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum
14:21 Putin'in Kazak lideri Tokayev'e yönelik tehdidi sonrası İngilizler alarma geçti! "Savaşa hazırlanın" talimatı verildi
13:19 Konya'da iki grup arasında çıkan kavgada kan döküldü! "Kız meselesi" sebebiyle çıktığı öğrenilen olayda bir genç hayatını kaybetti
13:05 20 yaşındaki eski sevgililer kalplerinden vurulmuş hale bulundu! Gizemli olayda erkek hayatını kaybederken kız da ağır yaralandı
13:02 Galatasaray'ın başına geçecek Okan Buruk boş sözleşmeye imza atmış! İşte Özbek-Buruk görüşmesine damga vuran an
12:57 ABD'nin Yunanistan'a silah sevkiyatı açık açık görüntülendi! Türk tır şoförü "Adiler saldıracaklar herhalde!" diyerek görüntüleri kayda aldı
12:51 Gaziantep'te kimliğini unuttuğu için sınava 1 dakika geç kalan kız okul kapısı önünde gözyaşlarına hakim olamadı
12:48 Bisikletten düşen 79 yaşındaki Biden'dan "İyiyim" mesajı! Ellerini yumruk yapıp kameralar önünde zıpladı
12:45 Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yeni kural: Artık Kabe'ye yüz sürmek yasak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 15:37:25. #1.13#
SON DAKİKA: Finlandiya: Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki NATO görüşmeleri yarın devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement