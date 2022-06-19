İsveç resmi haber ajansı TT'ye konuşan bir NATO temsilcisi de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 'in daveti üzerine, Brüksel'deki karargahta üst düzey NATO yetkilileriyle, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in üst düzey temsilcilerinin yarın bir araya geleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusunda çalışma yapmak üzere...

Kaynak: AA

Finlandiya, Brüksel, Türkiye, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Finlandiya: Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki NATO görüşmeleri yarın devam edecek - Son Dakika

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