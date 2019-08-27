2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 4. gün mücadelesinin ilk maçında Finlandiya, Fransa'yı 3-1 mağlup etti. Ankara Arena'da oynanan ve kıran kırana geçen mücadelede Finlandiya, 25-21, 25-14, 22-25, 25-18'lik setlerle Fransa'ya üstünlük sağladı ve grup maçlarında ilk galibiyetini aldı.

Salon: Ankara Arena Hakemler: Koen Luts, Bogdan Laurentiu Stoica Finlandiya: Alanko, Kokkonen, Laakkonen, Korhonen, Karhu, Bjerregard, Esko, Czakan, Riikila, Kylmaaho, Pihlajamaki, Koskelo (L), (Sievanen) Fransa: Stojıljkovic, Fidon Lebleu, Olinga, Dascalu, Cazaute, Bauer, Gelin, Gicquel, Sylves, Moreels, Ndoye, Steux-Caleyron, Giardino (L), (Martin) Setler: 25-21, 25-14, 22-25, 25-18 Süre: 1 saat 35 dakika (23, 21, 25, 26)

(Yunus Emre Kartal/İHA)