Finlandiya hükümeti, Rus turistlerin ülkeye girişinin yasaklanacağını açıkladı - Son Dakika
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Finlandiya hükümeti, Rus turistlerin ülkeye girişinin yasaklanacağını açıkladı

29.09.2022 14:19

Finlandiya, Rusya sınırındaki yolcu trafiğini önemli ölçüde sınırlayacağını ve turist vizesi ile seyahat eden Rus vatandaşlarının 30 Eylül tarihinden itibaren ülkeye girişlerinin yasaklayacağını bildirdi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, düzenlediği basın toplantısında, "Karar, Rus turistlerin Finlandiya'ya girişinin ve Finlandiya üzerinden transitinin tamamen engellenmesini amaçlıyor." dedi.

ÜLKENİN ULUSLARARASI İLİŞKİLERİ İÇİN TEHLİKE ARZ EDİYOR

Hükümetten yapılan açıklamada, Rus turistlerin Finlandiya'ya gelmeye devam etmesinin ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı belirtildi. Finlandiya'daki sınır kapıları, Rus vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine karadan giriş yapabilmesi için nadir geçiş noktalarını oluşturuyor.

RUSYA'YA SINIRI OLAN AB ÜLKELERİ GEÇİŞLERE İZİN VERMİYOR

AB'nin Rusya'ya yaptırımları nedeniyle Rusya'dan AB ülkelerine uçuş yapılamıyor. Rusya'ya sınırı olan diğer AB ülkeleri de geçişlere izin vermiyor. Finlandiya, 1 Eylül itibarıyla turizm amaçlı olanlar da dahil olmak üzere Rus vatandaşlarına verilen vize sayısını normalin onda birine indirmişti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Finlandiya, Rusya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Finlandiya hükümeti, Rus turistlerin ülkeye girişinin yasaklanacağını açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Finlandiya hükümeti, Rus turistlerin ülkeye girişinin yasaklanacağını açıkladı - Son Dakika
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