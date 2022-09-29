AB'nin Rusya 'ya yaptırımları nedeniyle Rusya'dan AB ülkelerine uçuş yapılamıyor. Rusya'ya sınırı olan diğer AB ülkeleri de geçişlere izin vermiyor. Finlandiya, 1 Eylül itibarıyla turizm amaçlı olanlar da dahil olmak üzere Rus vatandaşlarına verilen vize sayısını normalin onda birine indirmişti.

Kaynak: AA

Finlandiya, Rusya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Finlandiya hükümeti, Rus turistlerin ülkeye girişinin yasaklanacağını açıkladı - Son Dakika

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