Finlandiya, İran'ın ABD üslerine saldırısını kınadı - STOCKHOLM - Son Dakika
Son Dakika Güncel Finlandiya, İran'ın ABD üslerine saldırısını kınadı - STOCKHOLM - Son Dakika

Finlandiya, İran'ın ABD üslerine saldırısını kınadı - STOCKHOLM

7 saat önce

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, hükümet olarak İran'ın Irak'taki ABD ve koalisyon güçlerine yönelik füze saldırılarını kınadıklarını belirtti.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, hükümet olarak İran'ın Irak'taki ABD ve koalisyon güçlerine yönelik füze saldırılarını kınadıklarını belirtti.

Marin, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İsveç'in Flen kentinde, İsveç Başbakanı Stefan Löfven ile görüştü.

Marin ve Löfven, görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında, İran ile ABD arasında son günlerde artan gerilim hakkında yöneltilen soruları cevapladı.

Sanna Marin, Finlandiyalı askerlerin de Irak'taki koalisyon güçleri arasında görev yaptığını hatırlatarak, "Finlandiya hükümeti olarak İran'ın Irak'taki ABD ve koalisyon güçlerine yönelik füze saldırılarını bugün kınadık." dedi.

Stefan Löfven ise Irak'ta görev yapan koalisyon güçlerinin arasında İsveç askerlerinin de bulunduğunu belirtirken, İran ve ABD'yi diyalog kurmaya davet etti.

Löfven, "Irak'taki ABD ve koalisyon güçlerine yönelik saldırılardan derin endişe duyuyorum. Sorunun diplomasi ve diyalog yolu ile çözülmesinin tam zamanı." ifadelerini kullandı.

Finlandiya, İran'ın ABD üslerine saldırısını kınadı - STOCKHOLM

Amerika Birleşik Devletleri, Finlandiya, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:19 Kaynak: AA
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