Finlandiya merkezli gıda şirketi Fazer, Rusya'daki tüm faaliyetlerini durdurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Finlandiya merkezli gıda şirketi Fazer, Rusya'daki tüm faaliyetlerini durdurdu

07.03.2022 14:51
Finlandiya merkezli gıda şirketi Fazer, Rusya'daki tüm faaliyetlerini durdurdu

Finlandiya'nın önde gelen gıda şirketlerinden Fazer, Rusya'daki tüm faaliyetlerini durdurma kararı aldığını duyurdu.

Finlandiya'nın önde gelen gıda şirketlerinden Fazer, Rusya'daki tüm faaliyetlerini durdurma kararı aldığını duyurdu.

Fazer Grup Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Christoph Vitzthum, yaptığı açıklamada, Rusya'daki faaliyetleri durdurmaktan başka çözüm yolu olmadığını kaydetti.

Açıklamada, "İstediğimiz hızda faaliyetlerimizi durdurmaya izin vermeyen çok sayıda paydaşımız ve dikkate almamız gereken önemli sonuçlar var. Olası riskleri ve tehditleri göz önüne alarak olabildiğince hızlı ve durmak bilmeden çalıştık." ifadeleri kullanıldı.

Şirketin St. Petersburg'da üç, Moskova'da da bir fırını bulunduğu belirtilen açıklamada, Rusya'da 2 bin 300 kişiye istihdam sağlandığı vurgulandı.

Finlandiya merkezli başka bir gıda firması Raisio da 3 Mart'ta Rusya'ya ihracatı durdurduğunu açıklamıştı.

Raisio'dan yapılan açıklamada, Rusya'ya tüm ihracatın durdurulduğu ve bunun satışlarda yüzde 15'lik düşüşe neden olacağı kaydedilmişti.

YORUMLAR
500
İsveç ve Finlandiya, NATO ile güvenlik işbirliğini güçlendirecek İsveç ve Finlandiya, NATO ile güvenlik işbirliğini güçlendirecek İsveç, NATO ve Finlandiya ile savunma iş birliğini güçlendirecek İsveç, NATO ve Finlandiya ile savunma iş birliğini güçlendirecek

Finlandiya, Rusya, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Finlandiya merkezli gıda şirketi Fazer, Rusya'daki tüm faaliyetlerini durdurdu - Son Dakika


Son Dakika
14:42 Gönüllü olarak katılmıştı! Ukraynalı aktör Pasha Lee, Rus ordusu ile girdiği çatışmada hayatını kaybetti
14:31 Rusya, dost olmayan ülkeleri sıraladı! Aralarında Türkiye yok
14:30 Kredi çekmeyi düşünüyorsanız tam zamanı: Bankalar faiz oranlarını düşürdü
14:30 Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarını Antalya'da bir araya getiriyor
14:26 Göz dolduran fedakarlık! Dünyanın dört bir tarafında binlerce insan Ukraynalılara yardım etmek için kalmayacakları evleri kiralıyor!
11:41 Başkent bugün düşer mi? Rus tankları Kiev merkezine ilerliyor, Kiev'de barikatlar güçlendiriliyor!
14:17 Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler Manchester City ile Sporting Lizbon maçını yönetecek
14:13 Son Dakika! Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün saat 15.00'te Belarus sınırında 3. kez görüşecek!
14:05 En çok vaka hangi ilimizde? Bakan Koca, haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
13:53 Demet Özdemir ve Tuba Büyüküstün'den Ahmet Hakan'a sağlı sollu salvolar: Hadsiz! Saygılı ol!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 14:56:22. #1.12#
SON DAKİKA: Finlandiya merkezli gıda şirketi Fazer, Rusya'daki tüm faaliyetlerini durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement