Finlandiya merkezli gıda şirketi Fazer, Rusya'daki tüm faaliyetlerini durdurdu - Son Dakika

Finlandiya'nın önde gelen gıda şirketlerinden Fazer, Rusya'daki tüm faaliyetlerini durdurma kararı aldığını duyurdu.

Fazer Grup Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Christoph Vitzthum, yaptığı açıklamada, Rusya'daki faaliyetleri durdurmaktan başka çözüm yolu olmadığını kaydetti.

Açıklamada, "İstediğimiz hızda faaliyetlerimizi durdurmaya izin vermeyen çok sayıda paydaşımız ve dikkate almamız gereken önemli sonuçlar var. Olası riskleri ve tehditleri göz önüne alarak olabildiğince hızlı ve durmak bilmeden çalıştık." ifadeleri kullanıldı.

Şirketin St. Petersburg'da üç, Moskova'da da bir fırını bulunduğu belirtilen açıklamada, Rusya'da 2 bin 300 kişiye istihdam sağlandığı vurgulandı.

Finlandiya merkezli başka bir gıda firması Raisio da 3 Mart'ta Rusya'ya ihracatı durdurduğunu açıklamıştı.

Raisio'dan yapılan açıklamada, Rusya'ya tüm ihracatın durdurulduğu ve bunun satışlarda yüzde 15'lik düşüşe neden olacağı kaydedilmişti.