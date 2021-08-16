Finlandiya merkezli Huhtamaki'den Elif Holding'e yatırım - Son Dakika

Finlandiya merkezli global ambalaj şirketi Huhtamaki, Elif Holding AŞ'yi (Elif) satın almak için hisse devri anlaşması imzaladı.

Elif Holding açıklamasına göre, söz konusu işlem, Rekabet Kurumu onayından sonra tamamlanacak.

Türkiye'nin en büyük esnek ambalaj üreticileri ve ihracat şirketleri arasında yer alan Elif, Türkiye ve Mısır'da son teknolojiye sahip iki üretim tesisine sahip. Şirket, 50'yi aşkın ülkede ve çoğunluğu uluslararası dev şirketlerin oluşturduğu 200'den fazla üretim tesisine esnek ambalaj çözümleri sunarken, alanında bölge lideri konumunda bulunuyor.

36 ülkede 82 üretim merkezine sahip Huhtamaki ise 18 bin 200 çalışanı ile dünyanın önde gelen sürdürülebilir ambalaj şirketlerinden biri olarak görülüyor. Huhtamaki'nin 2020 yılı cirosu 3,3 milyar avro olarak gerçekleşmişti.