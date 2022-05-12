Finlandiya NATO açıklaması yaptı, Kremlin anında yanıt verdi: Rusya'ya tehdittir - Son Dakika

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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Finlandiya Başbakanı Sanna Marin yaptıkları ortak açıklamada, "NATO üyeliği Finlandiya'nın güvenliğini güçlendirecektir. Finlandiya, gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalıdır" dedi. Yapılan ortak açıklamada, "NATO üyeliği Finlandiya'nın güvenliğini ve tüm savunma ittifakını güçlendirecektir. Finlandiya, gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalıdır. Bu kararın alınması için gereken ulusal adımların önümüzdeki birkaç gün içinde hızla atılacağını umuyoruz" ifadelerine yer verildi.

KREMLİN'DEN YANIT: AVRUPA'YI DAHA İSTİKRARLI YAPMAYACAK

Kremlin'den yapılan açıklamada "Finlandiya'nın NATO'ya girmesinin Rusya için tehdit" olduğu belirtildi. Açıklamada, "NATO'nun genişlemesi Dünya'yı ya da Avrupa'yı daha istikrarlı yapmayacak" denildi.

RUSYA DAHA ÖNCE UYARMIŞTI

Rusya daha önceden de NATO üyeliği konusunda Finlandiya ve İsveç'i konuyla ilgili uyarmış. Bu durumun "yanıt verilmesi gereken siyasi ve askeri sonuçlara yol açacağını belirtmişti.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından tarafsızlık politikası izleyen Finlandiya, 1995'te Avrupa Birliği'ne üye olduğunda "resmen tarafsız" bir ülkeden "askeri olarak bağlantısız" konuma gelmişti.

KIRIM İLHAKI YAKINLAŞTIRDI

Finlandiya'yı NATO ile yakınlaştıran ise Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakı oldu.

Sovyetler Birliği ile kötü bir geçmişi olan İskandinav ülkesi, "Kuzey Atlantik İttifakı Örgütü" ile işbirliğini kademe kademe artırdı.

KAMUOYU DESTEĞİ BÜYÜDÜ



Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geçtiğimiz Şubat ayında başlattığı saldırılardan bu yana, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına ilişkin yapılan anketlerde kamuoyu desteğinin yüzde 30'dan yüzde 80'e yükseldiği kaydedildi.

Ayrıca Finlandiya'nın komşusu İsveç'in de yakın zamanda NATO'ya katılma isteği hakkında açıklama yapması bekleniyor. Rusya ise daha önce yaptığı açıklamada, Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya katılmamaları konusunda uyararak, bu kararın sonuçları olacağını söylemişti.