Finlandiya, NATO üyeliğine sıcak bakmıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Finlandiya, NATO üyeliğine sıcak bakmıyor

20.03.2022 14:30
Finlandiya, NATO üyeliğine sıcak bakmıyor

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin NATO'ya katılmasının Avrupa'daki güvenlik durumunu olumsuz etkileyeceğini ve mevcut gerilim riskini daha da artıracağını belirtti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin NATO'ya katılmasının Avrupa'daki güvenlik durumunu olumsuz etkileyeceğini ve mevcut gerilim riskini daha da artıracağını belirtti.

Niinistö, yaptığı açıklamada, NATO üyeliğinin Avrupa'daki mevcut gerilim riskini artıracağını söyledi.

Finlandiya'nın NATO'ya katılması sonrasında bütün endişelerin bitmeyeceğini vurgulayan Niinisto, "Bunun getirdiği farklı riskleri görmek durumundayız. Finlandiya'nın NATO'ya katılması durumunda en büyük tehlike, Avrupa'daki mevcut gerilim riskini artıracağı yönünde." ifadelerini kullandı.

Finlandiya devlet televizyonu YLE'nin yayımladığı kamuoyu araştırmasına göre, Finlandiya halkının yüzde 62'si NATO üyeliğini destekliyor.

İsveç de NATO üyeliğini düşünmediklerini duyurmuştu.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, 8 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin NATO üyeliğinin Avrupa'daki güvenlik durumunu bozacağını ve bu nedenle "NATO'ya üyeliği şimdilik düşünmediklerini" kaydetmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna- Rusya savaşının başlamasından sonra yaptığı açıklamada, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı halinde Rusya'dan sorumlu adımlar gelecektir. Rusya bu karara misillemede bulunacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR
500
Zelenskiy ve Macron barışçıl diyaloğun önemini görüştü Zelenskiy ve Macron barışçıl diyaloğun önemini görüştü

cumhurbaşkanı, Finlandiya, İsveç, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Finlandiya, NATO üyeliğine sıcak bakmıyor - Son Dakika


Son Dakika
14:26 Real Madrid'in büyük pişmanlığı! 115 milyon euroya transfer edildi, forma yüzü görmedi!
14:23 17 yaşındaki Nuray'ın otel odasında cesedi bulunmuştu! Aile ise genç kızın eski nişanlıdan şüpheleniyor
14:14 Ebru Şallı sosyal medyada eşini paylaştı, gerçek sonra anlaşıldı! Uğur Akkuş'un cezaevi günleri başladı
13:37 Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yeni önlemler! Doğu Avrupa ülkelerinin korunması için Patriot Hava Savunma Sistemleri ilk kez görüntülendi
13:33 Kılıçdaroğlu, sahada çalışan partililere seslendi: Bizi eleştiren vatandaşlara hemen itiraz etmeyin
13:30 Chelsea'ye talip olan iş insanın paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı! Tepki yağdı
12:49 Yakında nikah masasına oturacak Seda Sayan aşka geldi! Çağlar Ökten ile sarmaş dolaş dans etti
12:47 Arabasının sallandığını fark eden adam, hayatının şokunu yaşadı! Karısıyla evsiz adamı birlikte olurken yakaladı
12:38 Uğurcan Çakır rekor ücretle transfer oluyor! Newcastle, Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson'u da göz hapsine aldı
12:35 Ukrayna'da çocuklar insan tacirlerinin eline düşüyor, genç kızlar tecavüze uğruyor! UNICEF verileri açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 14:36:53. #1.12#
SON DAKİKA: Finlandiya, NATO üyeliğine sıcak bakmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement