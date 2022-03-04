Finlandiya NATO üyeliğini şimdilik tartışmak istemiyor - Son Dakika
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Finlandiya NATO üyeliğini şimdilik tartışmak istemiyor

04.03.2022 11:23
Finlandiya NATO üyeliğini şimdilik tartışmak istemiyor

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin NATO'ya üyeliğini konuşmanın şu anda sırası olmadığını, şimdi Ukrayna ile dayanışma sergilemek gerektiğini söyledi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin NATO'ya üyeliğini konuşmanın şu anda sırası olmadığını, şimdi Ukrayna ile dayanışma sergilemek gerektiğini söyledi.

Olağanüstü nitelikli NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ittifaka üye olmayan Finlandiya ve İsveç'in dışişleri bakanlarının yanı sıra AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de davet edildi.

Finlandiyalı Bakan Haavisto, toplantı için NATO karargahına girerken, ülkesinin olası NATO üyeliği hakkındaki soruyu yanıtladı.

Haavisto, Finlandiya'da kamuoyunun NATO üyeliğine giderek daha olumlu bakmaya başladığını hatırlatarak, "Ancak şu anda bu konuyu ele almanın zamanı değil. Şimdi Ukrayna ile dayanışma sergilemek gerekiyor." dedi.

Rusya'nın Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıktığı, buna nasıl yaklaştıkları sorulan Haavisto, şu karşılığı verdi:

"Finlandiya kendi güvenlik politikalarına kendisi karar verir. Bu, bizim sorumluluğumuzdadır. NATO ile ortaklık kapsamında çok iyi bağlantılarımız var. Avrupa'nın güvenlik kurallarına göre her ülke güvenlik duruşuna kendisi karar vermelidir."

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Kaynak: AA

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