Finlandiya NATO'ya üyelik konusunda "hızlı bir katılım süreci" istemiyor - Son Dakika
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Finlandiya NATO'ya üyelik konusunda "hızlı bir katılım süreci" istemiyor

02.03.2022 00:59
Finlandiya NATO'ya üyelik konusunda "hızlı bir katılım süreci" istemiyor

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik konusunda "hızlı bir katılım sürecinin işletilmesini tercih etmediğini" ve konunun dikkatlice inceleneceğini söyledi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik konusunda "hızlı bir katılım sürecinin işletilmesini tercih etmediğini" ve konunun dikkatlice inceleneceğini söyledi.

Finlandiya Parlamentosu 50 bin kişinin imzasıyla Parlamentoya getirilen "NATO'ya üyelik başvurusu için referandum gitme" önerisini görüştü.

Görüşmede, NATO için referanduma gitmenin erken olduğu belirtilirken ülkenin savunmasının güçlendirilmesi ve daha fazla silahlanma kararı çıktı.

Görüşme sonrası açıklama yapan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, kamuoyu araştırmalarında halkın NATO'ya girmesi yönünde istekli olduğunu ama konunun dikkatlice incelenmesi gerektiğini kaydetti.

Marin, ülkesinin NATO konusunda "hızlı bir katılım sürecinin işletilmesini tercih etmediğini" sözlerine ekledi.

Finlandiya devlet televizyonu YLE'nin yaptığı kamuoyu araştırmasına göre, katılımcıların yüzde 53'ü Finlandiya'nın NATO üyeliğine olumlu bakarken yüzde 28'e karşı çıkıyor, yüzde 19'u ise görüş belirtmedi.

2017'de yapılan araştırmada ise, sadece halkın yüzde 19'u NATO üyeliğini destekliyordu.

İsveç silahlanacak

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson da "ulusa sesleniş" konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından İsveç'in güçlü bir savunmaya sahip olması için harekete geçeceklerini söyledi.

Genel tehdit seviyesinin yükseldiğini vurgulayan Andersson, silahlanmaya daha fazla para ayıracaklarını ve hükümetin savunmaya daha fazla kaynak ayıracağını kaydetti.

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Finlandiya, Referandum, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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