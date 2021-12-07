Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliği, Erasmus'tan yararlanan Türk öğrencileri ağırladı - Son Dakika

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki, Erasmus programından yararlanan Türk öğrencilerle bir araya geldi.

Maki, Erasmus programından yararlanarak, Finlandiya'ya giden ve mezun olduktan sonra Türkiye'ye dönen öğrencileri büyükelçilik konutunda ağırladı.

Buluşma programının açılışında konuşan Büyükelçi Maki, Erasmus'un 34 yıllık bir program olduğunu anımsatarak programın Avrupa'ya özgü bir başarı öyküsü olduğunu ifade etti.

Erasmus ile Finlandiya'da 2004-2020 arasında 2 bin 300 Türk öğrencinin okuduğunu aktaran Maki, aynı sürede 491 Finlandiyalı öğrencinin de Türkiye'de eğitim gördüğünü söyledi.

Ayrıca program kapsamında 421 Finlandiyalı personel ve akademisyenin Türkiye'de bulunduğunu ve 750 Türk akademisyenin de Finlandiya'ya gittiğini aktaran Maki, programın katılımcılara Finlandiya'nın diline ve kültürüne ilgi duymasını sağlamasını umduğunu ifade etti.

Büyükelçinin konuşmasının akabinde Türk öğrenciler de Finlandiya'da edindikleri tecrübe ve izlenimleri paylaştı.

Programdan yararlanan öğrencilerden Berat Bayram, AA muhabirine, Erasmus hakkında düşüncelerini anlatı.

Halen Ankara Üniversitesi 4'üncü sınıfta okuduğunu aktaran Bayram, Erasmus kapsamında geçen sene bahar döneminde Finlandiya'ya gittiğini ve Doğu Finlandiya Üniversitesinde eğitim gördüğünü söyledi.

Bayram, Finlandiya'da bulunduğu sırada farklı dil ve kültürden insanlarla bir gelmenin, farklı bakış açılarına tanıklık etmenin ufkunu genişlettiğini dile getirdi.