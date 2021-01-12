Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki ULUSKON Genel Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki ULUSKON Genel Merkezi'ni ziyaret etti

12.01.2021 08:54
Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki ULUSKON Genel Merkezi'ni ziyaret etti, System.String[]

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ile Finlandiya Ankara Büyükelçisi Ari Maki, ULUSKON Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ile Finlandiya Ankara Büyükelçisi Ari Maki, ULUSKON Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki ULUSKON Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Verilen bilgiye göre, Büyükelçi Maki ile Genel Başkan Nezaket Emine Atasoy iki ülke arasında ekonomik ve ticaret ilişkileri konuştu. Görüşmede Genel Başkan Atasoy, Türkiye ile Finlandiya arasındaki ikili ticaret hacminin 2020 yılının ilk 5 ayında bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak 542 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Büyükelçi Ari Maki'nin Genel Başkan Atasoy ve Yönetim Kurulu Üyelerine kabul için teşekkür ettiği bildirildi. Büyükelçi Maki'nin, "Türkiye ile Finlandiya arasındaki işbirliğinin büyümesi için çaba sarf ediyoruz. İki ülke arasındaki iş hacmine her alanda arttırmak istiyoruz" açıklamasını yaptığı belirtildi.

Yapılan görüşmede Genel Başkan Atasoy, "İkili ticaret ilişkilerimizin çok daha yüksek bir hacme ulaşması için gerekli önlemleri almamız gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle özel sektör kuruluşlarımızı ve iş adamlarımızı, ülkelerimizdeki iş birliği olanaklarını keşfetmek için birbirleriyle daha yakın temas kurmaya teşvik etmeliyiz" dedi.

Genel Başkan Atasoy, iki ülke arasında ticaret potansiyeli olan ürünlere daha fazla odaklanılması gerektiğini belirterek, bu kapsamda otomotiv parçaları ve yan sanayi ürünleri, demir çelik, bazı tarım ürünlerinin potansiyel ürünler arasında yer aldığını ifade etti.

"Finlandiya'dan Türkiye'ye doğrudan yatırımın 373 milyon dolara ulaştı"

Finlandiya'dan Türkiye'ye doğrudan yatırımın da 373 milyon dolara ulaştığını bildiren Genel Başkan Atasoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye ile Finlandiya arasında özellikle turizm, sağlık turizmi, bankacılık ve finans, sigorta, yenilenebilir enerji, ulaştırma, çevre, teknoloji, bilişim ve iletişim teknolojileri, atık yönetimi, makine sanayi ve müteahhitlik ve teknik danışmanlık hizmetleri gibi sektörlerde önemli yatırım potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Ülkelerimiz arasında, Afrika ve Orta Doğu başta olmak üzere yatırım ve müteahhitlik hizmetleri alanında üçüncü ülkelerde ortak projeler yürütme ve gerçekleştirme konusunda büyük bir fırsat olduğuna inanıyorum".

Görüşmede Büyükelçi Maki'nin, Genel Başkan Nezaket Emine Atasoy ve beraberindeki iş heyetini Finlandiya'ya davet ettiği, Genel Başkan Atasoy'ın ise en yakın zamanda Finlandiya'ya ziyaret gerçekleştireceklerini söylediği belirtildi.

Karşılıklı hediyelerin ardından toplantının sona erdi. - İSTANBUL

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki ULUSKON Genel Merkezi'ni ziyaret etti

Finlandiya, Yatırım, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki ULUSKON Genel Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika Ekonomi


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