Finlandiya'da terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı

Finlandiya Başbakanlık Müşteşarı Jukka Salovaara, bugün yapılacak toplantı için Türk heyetinin Finlandiya'ya geldiğini ve toplantı yeri ile saati hakkında güvenlik nedeniyle bilgi verilmeyeceğini belirtmişti.

Finlandiya 'nın başkenti Helsinki 'de, terör örgütü YPG/ PKK yandaşları İsveç , Finlandiya ve Türkiye aleyhine gösteri yaptı.

Kaynak: AA

Finlandiya, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

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