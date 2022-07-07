Finlandiya'nın Çin'den Yaptığı İthalat Mayıs'ta Yüzde 47,2 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Finlandiya'nın Çin'den Yaptığı İthalat Mayıs'ta Yüzde 47,2 Arttı

07.07.2022 18:30
Finlandiya'nın Çin'den Yaptığı İthalat Mayıs'ta Yüzde 47,2 Arttı

HELSİNKİ, 7 Temmuz (Xinhua) -- Finlandiya gümrükleri tarafından Çarşamba günü yayınlanan ön istatistiklere göre, Finlandiya'nın Çin'den yaptığı mal ithalatı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,2 artarak 707,5 milyon euroya (722 milyon ABD doları) çıktı.

HELSİNKİ, 7 Temmuz (Xinhua) -- Finlandiya gümrükleri tarafından Çarşamba günü yayınlanan ön istatistiklere göre, Finlandiya'nın Çin'den yaptığı mal ithalatı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,2 artarak 707,5 milyon euroya (722 milyon ABD doları) çıktı. Gümrüğün açıklamasına göre, artış Çin'den 62 milyon euroluk bir gemi ithalatından kaynaklandı. Finlandiya'nın Çin'e ihracatı ise Mayıs ayında yüzde 11,2 azaldı. Finlandiya, Mayıs ayında çift yönlü ticarette genel bir artışa tanık oldu. Mal ihracatı geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 30,7 artarak 6,9 milyar euroya ve ithalat da yüzde 46,7 artarak 8,1 milyar euroya ulaştı.

Verilere göre, Rusya'ya yapılan ihracat yüzde 44,7 azalırken, Rusya'dan yapılan ithalat yüzde 13,2 arttı. Ülkenin Ocak-Mayıs döneminde AB ve AB dışı ülkelere yaptığı ihracat sırasıyla yüzde 31,6 ve yüzde 15,6 arttı. Bu arada, AB üye ülkelerinden yapılan ithalat yüzde 24,7, diğer ülkelerden yapılan ithalat ise yüzde 56,7 oranında artış gösterdi. Finlandiya'nın ticaret açığı, bir yıl önceki 225 milyon euroya kıyasla Mayıs ayında neredeyse 1,2 milyar euroya ulaştı. Bu yılın ilk beş ayında, ülkenin ticaret açığı geçen yılın aynı döneminde bildirilen 1,6 milyar eurodan 5,6 milyar euroya çıktı.

YORUMLAR
500
Yangtze Sırt Yüzgeçsiz Yunuslarının Suni Yetiştirilmesi ve Üremesi Başarılı Oldu Yangtze Sırt Yüzgeçsiz Yunuslarının Suni Yetiştirilmesi ve Üremesi Başarılı Oldu Son dakika haberleri: Borrell'den Çin'e çağrı: Savaşa yönelik daha aktif bir rol oynamalı Son dakika haberleri: Borrell'den Çin'e çağrı: Savaşa yönelik daha aktif bir rol oynamalı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Finlandiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Finlandiya'nın Çin'den Yaptığı İthalat Mayıs'ta Yüzde 47,2 Arttı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
18:44 17 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus'la sözleşme aşamasında
18:25 Reyhanlı saldırısının emrini verdiği belirtilen Mehmet Gezer tutuklandı!
18:24 İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün istifa etmesinin ardındaki süreç ortaya çıktı
18:20 Fenerbahçe'den espri Instagram paylaşımı! Taraftarı mest etti
17:51 Pençe Kilit Harekat bölgesinde yürek yakan haber: 1 askerimiz şehit oldu, 3 personelimiz de yaralandı
17:46 Aslan ve timsah sığ suda karşı karşıya geldi! O anlar böyle görüntülendi
17:44 Kremlin Sözcüsü Peskov, Boris Johnson'ın istifasını yorumladı: Bizim için endişe verici değil, ondan hoşlanmıyoruz
17:31 Fenerbahçe Giuseppe Pezzella için ilk teklifi yaptı! Parma kabul edecek mi?
17:12 Kadir Şeker hakkında avukatının itirazı üzerine tahliye kararı
16:55 Kılıçdaroğlu'ndan Koca'nın "Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" sözlerine cevap: "Üzgün görünmek" yerine şiddetle mücadele kanunu çıkaralım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 18:50:57. #1.12#
SON DAKİKA: Finlandiya'nın Çin'den Yaptığı İthalat Mayıs'ta Yüzde 47,2 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement