Finlandiya'nın Çin'den Yaptığı İthalat Mayıs'ta Yüzde 47,2 Arttı

HELSİNKİ, 7 Temmuz (Xinhua) -- Finlandiya gümrükleri tarafından Çarşamba günü yayınlanan ön istatistiklere göre, Finlandiya'nın Çin'den yaptığı mal ithalatı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,2 artarak 707,5 milyon euroya (722 milyon ABD doları) çıktı. Gümrüğün açıklamasına göre, artış Çin'den 62 milyon euroluk bir gemi ithalatından kaynaklandı. Finlandiya'nın Çin'e ihracatı ise Mayıs ayında yüzde 11,2 azaldı. Finlandiya, Mayıs ayında çift yönlü ticarette genel bir artışa tanık oldu. Mal ihracatı geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 30,7 artarak 6,9 milyar euroya ve ithalat da yüzde 46,7 artarak 8,1 milyar euroya ulaştı.

Verilere göre, Rusya'ya yapılan ihracat yüzde 44,7 azalırken, Rusya'dan yapılan ithalat yüzde 13,2 arttı. Ülkenin Ocak-Mayıs döneminde AB ve AB dışı ülkelere yaptığı ihracat sırasıyla yüzde 31,6 ve yüzde 15,6 arttı. Bu arada, AB üye ülkelerinden yapılan ithalat yüzde 24,7, diğer ülkelerden yapılan ithalat ise yüzde 56,7 oranında artış gösterdi. Finlandiya'nın ticaret açığı, bir yıl önceki 225 milyon euroya kıyasla Mayıs ayında neredeyse 1,2 milyar euroya ulaştı. Bu yılın ilk beş ayında, ülkenin ticaret açığı geçen yılın aynı döneminde bildirilen 1,6 milyar eurodan 5,6 milyar euroya çıktı.