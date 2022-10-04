Finlandiya'da halka açık alanda sergilenen son Lenin heykeli de kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Finlandiya'da halka açık alanda sergilenen son Lenin heykeli de kaldırıldı

04.10.2022 20:00
Finlandiya'da halka açık alanda sergilenen son Lenin heykeli de kaldırıldı

Finlandiya'nın güneydoğusundaki Kotka kentinde, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle bölge sakinlerinin baskı yapmasının ardından Rus devrimci lider Vladimir Lenin'in halka açık alanda sergilenen heykeli kaldırıldı, böylece ülkede halka açık alanda sergilenen Lenin heykeli kalmadı.

Finlandiya'nın güneydoğusundaki Kotka kentinde, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle bölge sakinlerinin baskı yapmasının ardından Rus devrimci lider Vladimir Lenin'in halka açık alanda sergilenen heykeli kaldırıldı, böylece ülkede halka açık alanda sergilenen Lenin heykeli kalmadı.

Rusya sınırına yakın Kotka'da bir grup inşaat işçisi, Lenin'in halka açık alanda sergilenen heykelini bir kamyona yükleyerek yerel bir müzenin deposuna götürdü.

Şehir müzesi müdürü Kirsi Niku, bronz büstün, 1970'lerin sonlarında Moskova'dan gelen siparişler üzerine Estonyalı heykeltıraş Matti Varik tarafından tasarlanıp inşa edildiğini söyledi.

Lenin heykeli, Kotka'da merkezi bir parkta bulunuyordu.

Heykel yıllar içinde tahrip edilmesine rağmen yetkililer tarafından kaldırılmasına karar verilene kadar parkta kaldı.

YORUMLAR
500
Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhak kararını geçersiz ilan etti Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhak kararını geçersiz ilan etti Rusya: Ukrayna'da havacılık teçhizatının onarıldığı tesisleri vurduk Rusya: Ukrayna'da havacılık teçhizatının onarıldığı tesisleri vurduk
Kaynak: AA

Finlandiya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Finlandiya'da halka açık alanda sergilenen son Lenin heykeli de kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:46 Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük başarı! Barcelona'ya attığı golle mağlup etti
00:39 Yunan sözcü dev zirve öncesi bombayı patlattı! Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istiyor
00:28 İndirim bekleyen araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta çifte zam geldi
00:04 Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı! 5 milyar lira kar yapmışlar
00:01 CHP'nin başörtüsü çıkışından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hak ve özgürlükler paketi çalışmasını açıklayacak
23:43 Türkiye'nin birçok bölgesinden aynı iddia geldi! Gökyüzünde meteor gördüler
23:38 Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerilim yükseldi! Askeri üstlerinde patlama yaşandı
23:19 Seçim hazırlığına başlayan 5 partiden, yeni bir ittifak geliyor! Adı da açıklandı
22:34 Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi siyasete adım attı! Partisi ise şaşkına çevirdi
22:32 Filipinler'de ilginç piyango çekiliş! 4 milyon dolarlık büyük ikramiye 433 kişiye çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 02:08:29. #1.13#
SON DAKİKA: Finlandiya'da halka açık alanda sergilenen son Lenin heykeli de kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement