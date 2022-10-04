Heykel yıllar içinde tahrip edilmesine rağmen yetkililer tarafından kaldırılmasına karar verilene kadar parkta kaldı.

Rusya sınırına yakın Kotka'da bir grup inşaat işçisi, Lenin'in halka açık alanda sergilenen heykelini bir kamyona yükleyerek yerel bir müzenin deposuna götürdü.

Kaynak: AA

Finlandiya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Finlandiya'da halka açık alanda sergilenen son Lenin heykeli de kaldırıldı - Son Dakika

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