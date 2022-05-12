Finlandiya "NATO" dedi, jet hızında yanıt geldi: Katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacaktır - Son Dakika
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Finlandiya "NATO" dedi, jet hızında yanıt geldi: Katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacaktır

12.05.2022 13:47
Finlandiya "NATO" dedi, jet hızında yanıt geldi: Katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacaktır

Finlandiya yönetiminin bugün NATO'ya üyelik başvurusu yapacaklarını duyurmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen, NATO'dan jet hızında yanıt geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın kendilerine başvurmasının memnuniyetle karşılanacağını, üyelik sürecinin hızlı olacağını açıkladı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'nın NATO üyeliğine başvurmaktan yana olduklarını duyurmasının ardından açıklamalar peş peşe geldi.

RUSYA TEPKİ GÖSTERDİ

Önce Rusya, daha önce NATO konusunda uyardığı Finlandiya'ya yönelik sert bir açıklama yayınladı. Kremlin'den yapılan açıklamada "Finlandiya'nın NATO'ya girmesi kesinlikle Rusya'ya tehdittir. NATO'nun genişlemesi ve ittifakın sınırlarımıza yaklaşması dünyayı ve kıtamızı daha istikrarlı ve güvenli kılmıyor" denildi.

NATO: MEMNUNİYETLE KARŞILADIK

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin'in "gecikmeden NATO üyeliğine başvurulması gerektiğini" bildiren ortak açıklaması hakkında yazılı değerlendirmede bulundu. Ortak açıklamayı memnuniyetle karşıladığını kaydeden Stoltenberg, bunun Finlandiya'nın egemen kararı olduğunu, NATO'nun karara saygı gösterdiğini vurguladı.

"KATILIM SÜRECİ HIZLI VE SORUNSUZ OLACAK"

Stoltenberg, şu ifadeleri kullandı: "Finlandiya, üyelik başvurusu yapmaya karar verirse NATO'da memnuniyetle karşılanacak, katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacaktır. Finlandiya, NATO'nun en yakın ortaklarından biri, olgun bir demokrasi, AB üyesi ve Avrupa-Atlantik güvenliğine katkı sağlayan önemli bir ülkedir. NATO üyeliğinin hem Finlandiya'nın hem de NATO'nun güvenliğini güçlendireceği hakkında Cumhurbaşkanı Niinistö ve Başbakan Marin ile aynı fikirdeyim. Üyelik, NATO'nun kapılarının açık olduğunu, Finlandiya'nın kendi geleceğine karar verdiğini gösterecektir."

İSVEÇ'İN DE NATO'YA BAŞVURU KARARI ALMASI BEKLENİYOR

İsveç'in de gelecek günlerde NATO'ya katılma kararını duyurması bekleniyor. NATO, her iki ülkenin üyeliğine sıcak bakıyor ve üyelik sürecinin hızlı olması bekleniyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, iki ülkenin başvuru yapması halinde "resmi üyeliğin tamamlanmasına kadar geçecek sürede" Finlandiya ve İsveç'in güvenliklerinin sağlanması için ihtiyaç duyulan düzenlemelerin yapılabileceğini daha önce söylemişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Finlandiya 'NATO' dedi, jet hızında yanıt geldi: Katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacaktır - Son Dakika


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