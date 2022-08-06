Finlandiya, Ruslara turist vizesi vermeyi sınırlayabilir

Finlandiya'nın, vize politikasını gözden geçirerek Rus vatandaşlarına turist vizesi vermeyi sınırlandırabileceği bildirildi.

Th Barents Observer'ın haberine göre, Helsingin Sanomat gazetesine konuşan Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Bakanlığının Rus turist vizesi konusundaki "hileyi" önlemek için yasal ve etkili olacak modeller aradığını belirtti.

Haavisto, ülkesinin Rus vatandaşlarına turist vizesi verme politikasını gözden geçirmeye hazır olduğunu kaydetti.

Söz konusu vize meselesini bu ayın sonlarında Çekya'da yapılacak Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının olağanüstü toplantısında gündeme getirmeyi planladığını söyleyen Haavisto, "Bu açıkça Schengen sistemi için bir sorun. Örneğin, pek çok kişi Helsinki-Vantaa havaalanına diğer Schengen ülkelerinden aldıkları vizelerle geliyor." ifadesini kullandı.

Haavisto, çeşitli düzenlemelerin ardından vizeye gerçekten ihtiyaç duyanlara öncelik verebileceklerini kaydetti.

Kovid-19 kısıtlamalarının 3 hafta önce kaldırılmasından bu yana Rusya'dan Norveç'e ve Finlandiya'ya seyahatlerde ciddi artış gözleniyor.

Avrupa ülkeleri arasında sadece Finlandiya ve Norveç, Rusya'ya doğrudan sınırı olup halen Rus vatandaşlarına turist vizesi veriyor. Baltık ülkeleri ve Polonya özel bir nedeni olmadıkça başvuranlara artık vize vermiyor.