Finlandiya: Nükleer Atıklar İçin Yerin 450 Metre Altında Tünel
1 saat önce
Dünya çapında hükümetler nükleer atıkların yol açtığı sorunlara uzun vadeli çözümler bulmaya çalışıyor.
Dünya çapında hükümetler nükleer atıkların yol açtığı sorunlara uzun vadeli çözümler bulmaya çalışıyor. Finlandiya
'nınki ise 450 metre derinlikte bir çukur kazmak. Onkalo tüneli, Finlandiya'nın yüz binlerce yıl boyunca üreteceği nükleer atıkların depolanması için inşa edildi
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:52
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