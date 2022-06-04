Finlandiya ordusu başkent sokaklarında - Son Dakika
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Finlandiya ordusu başkent sokaklarında

04.06.2022 19:37
Finlandiya ordusu başkent sokaklarında

NATO üyeliğinin gündemde olduğu Finlandiya'da Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla başkent Helsinki'de geçit töreni düzenlendi.

NATO üyeliğinin gündemde olduğu Finlandiya'da Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla başkent Helsinki'de geçit töreni düzenlendi.

Ağır silahların da yer aldığı geçit töreninde savaş uçakları ve helikopterler de alçaktan uçuş yaptı. Finlandiya polisinin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteriye Fin halkının ilgisi büyüktü.

Finlandiya Deniz Kuvvetlerine bağlı savaş gemileri de, Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla limana demir attı.

Finlandiya ordusu başkent sokaklarında
Finlandiya ordusu başkent sokaklarında

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Finlandiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Finlandiya ordusu başkent sokaklarında - Son Dakika

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