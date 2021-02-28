Finlandiya Rallisi'ni Ott Tanak kazandı

WRC'nin 3. ayağı, 22-25 Nisan tarihlerinde Hırvatistan 'da düzenlenecek.

Rovanpera, iki yarış sonunda topladığı 39 puanla pilotlar klasmanında zirvede yer alıyor. Thierry Neuville 35 puanla ikinci sıranın sahibi olurken, Fransız Sebastien Ogier ve Galli Elfyn Evans 31 puanla sıralamanın üçüncü basamağını paylaşıyor.

Toyota Gazoo takımının 20 yaşındaki Fin pilotu Kalle Rovanpera, liderin 17.5 saniye gerisinde ikinci, Tanak'ın takım arkadaşı Belçikalı Thierry Neuville ise liderin 19.8 saniye ardından üçüncü sırayı aldı.

Şampiyonanın 10 etaptan oluşan ikinci ayağını, 2 saat 3 dakika 49.6 saniyede tamamlayan Estonyalı sürücü, Finlandiya'da kariyerinin 14. zaferini elde etti.

2021 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Finlandiya 'da düzenlenen ikinci ayağını, Hyundai Shell Mobis takımından Ott Tanak kazandı.

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