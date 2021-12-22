Finlandiya restoran ve kafelerde Kovid-19 önlemlerini artıracak - Son Dakika

Finlandiya'da hükümet yeni yıl öncesi, restoran ve kafelerde Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırma kararı aldı.

Helsinki Times'ın haberine göre, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Noel öncesi yeni önlemler alındığını bildirdi.

Yeni uygulama kapsamında, 24 Aralık'tan itibaren restoran ve barlar saat 21.00'a kadar alkol servisi verebilecek ve 22.00'da kapatılacak.

Ancak söz konusu önlemler 28 Aralık'tan itibaren daha da artırılacak. Bu kapsamda, eğlence mekanlarında alkol servisi saat 17.00'da son bulacak ve söz konusu işletmeler 18.00'da kapatılacak. Restoranlar için ise kapanış saati 20.00 olacak.

Öte yandan barların müşteri alma kapasitesi yüzde 50, restoranların ise yüzde 75 olarak belirlendi.

Noel tatili sonrası, üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitime geçmesi de yeni önlemler arasında yer aldı.

Finlandiya'da bugüne kadar, aşı olan ya da negatif test sonucuna sahip kişiler için restoran ve barlara girişte herhangi bir kısıtlama uygulanmıyordu.

Vaka sayılarının son haftalarda arttığı Finlandiya'da bugüne kadar 221 bin 292 vaka görüldü, 1495 kişi hayatını kaybetti.