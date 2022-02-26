Finlandiya, Rusya'nın NATO açıklamalarına yanıt verdi - Son Dakika

Finlandiya'da yetkililer, Rusya'dan yapılan ülkenin NATO'ya katılımının siyasi-askeri sonuçlarının olacağına ilişkin açıklamaların, askeri tehdit olmadığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın "Finlandiya ve İsveç'in öncelikle bir askeri blok olan NATO'ya katılımı, ülkemizin yanıt vermesini gerektirecek ciddi siyasi-askeri sonuçlara yol açacaktır." sözlerine Finlandiya'dan cevap geldi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, kamu yayıncısı YLE'ye yaptığı açıklamada, Moskova'dan yapılan açıklamalara ilişkin, "Bunu daha önce de duyduk." diyerek bu yorumların askeri bir tehdit olmadığını düşündüklerini belirtti.

Öte yandan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto da Haavisto'nun sözlerini teyit edip, Moskova'nın açıklamalarının Finlandiya'yı askeri olarak tehdit ettiği anlamına gelmediğini belirterek, son açıklamaların Zaharova'nın ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Finlandiya'nın olası NATO üyeliği konusunda daha önce söylediklerinden farklı olmadığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise "NATO'ya katılmak isterlerse İsveç ve Finlandiya'ya kapılar açık" açıklaması yapmıştı.

Finlandiya ve İsveç, NATO üyesi olmamalarına rağmen Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ele alındığı dünkü NATO Olağanüstü Zirvesi'ne katılmıştı.

Finlandiya, Rusya ile bin 340 kilometrelik kara sınırına sahip.