Finlandiya, Rusya sınırına tel örgü çekecek - Son Dakika
Üye Girişi

Finlandiya, Rusya sınırına tel örgü çekecek

10.06.2022 15:38
Finlandiya, Rusya sınırına tel örgü çekecek

Finlandiya, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş üzerine, Rusya ile olan sınırına tel örgü çekmeye karar verdi.

Finlandiya, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş üzerine, Rusya ile olan sınırına tel örgü çekmeye karar verdi.

CMS Times'ta yer alan habere göre, Finlandiya İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle hibrit tehditlerden korunmak amacıyla Rusya sınırındaki güvenliğin artırılacağı belirtildi.

Moskova'nın göçmenleri siyasi baskı uygulamak için kullanabileceğinden endişe duyan Helsinki, Rusya ile olan 1300 kilometrelik doğu sınırına daha sağlam tel örgülerin inşasını kolaylaştıracak yasal değişiklikler yapmayı planlıyor.

Ülkenin sınırlarında mevcut durumda hayvanların yanlış tarafa geçmesini önlemek için ahşap çitler kullanılıyor.

Tel örgülerin inşasına dair değişikliklerin "mümkün olan en kısa sürede" yürürlüğe girmesi planlanıyor.

YORUMLAR
500
Rusya: Ukrayna ordusuna ait Su-25 ve Mig-29 tipi savaş uçaklarını vurduk Rusya: Ukrayna ordusuna ait Su-25 ve Mig-29 tipi savaş uçaklarını vurduk Ukrayna'da havan mermisi, AA kamerasının yakınına düştü Ukrayna'da havan mermisi, AA kamerasının yakınına düştü
Kaynak: AA

Finlandiya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Finlandiya, Rusya sınırına tel örgü çekecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:37 Rüşvet operasyonuyla gündem olmuştu! Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'nın odasında bulunan eşyalar haczedildi
15:30 Ailenin itirazı mahkeme tarafından kabul edilmedi! Neşet Ertaş'ın filmi çekilecek
15:29 Wimbledon tenis turnuvasında organizasyon tarihinin en büyük ödülü verilecek! 40,35 sterlinlik rekor para ödülü...
15:10 Hindistan'da dehşete düşüren olay! Çeyizlerini geri isteyen adam, çıkan tartışmada karısını diri diri yaktı
15:02 İtalya'da kaybolan helikopterde bulunan 4 Türk'ün kimliği ortaya çıktı!
14:56 Kasımpaşa formasıyla ligin ikinci yarısına damga Muleka'ya Beşiktaş kancası! Bonserivisi almak için kulübüyle görüşmeler başladı
14:30 Tolga Akış, Zeynep Bastık ile boşanma kararı aldıklarını doğruladı: Evliliği pek beceremedik ama seni çok seviyorum Zeyno'cum
14:18 Dobo Metin cinayeti çözüldü! Tribün liderinin katilleri kaçmak için korona numarası yapmış
14:12 YÖK'ten açıklama: 2022-23 akademik yılında üniversitelerde yüz yüze eğitime başlanacak
14:01 Erdoğan'ı görünce konvoyun önüne atladı: Oğlumun düğünü var, davetiye verdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 15:44:24. #1.13#
SON DAKİKA: Finlandiya, Rusya sınırına tel örgü çekecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement