Son Dakika Haberleri: Finlandiya Semalarında Kuzey Işıkları'nın Muazzam Dansı

Finlandiya Semalarında Kuzey Işıkları'nın Muazzam Dansı

1 saat önce

Finlandiya'da, gökyüzünü şenlendiren Kuzey Işıkları yine muazzam görüntüsüyle bu doğa olayına tanıklık edenleri büyüledi.

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Finlandiya'da, gökyüzünü şenlendiren Kuzey Işıkları yine muazzam görüntüsüyle bu doğa olayına tanıklık edenleri büyüledi. Güneşten gelen atomik parçacıkların dünyanın manyetik alanına çarpmasıyla oluşan Kuzey Işıkları, Lehtojarvi semalarında rengarenk bir şölen sundu.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:13 

Ankara Ticaret Odası, Finlandiya, Dünya
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